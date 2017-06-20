Sosyal medya bir aileyi böyle parçaladı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dün iftar sonrası meydana gelen cinayetin arkasında, olayı gerçekleştiren babanın, kızının giyimini ve sosyal medyadaki fotoğraflarını beğenmemesi çıktı.



İzmit Turan Güneş Caddesi üzerinde dün iftar sonrası 17 yaşındaki kızı Rana Günlü’yü başından vurarak öldüren ve kendi de intihar eden Erdal Günlü’nün cenazeleri memleketlerine gönderildi. Meydana gelen cinayet sonrasında kızının cenazesini almaya gelen anne Şengül Pekkaya ve kardeşinin cenazesini almaya gelen Olcay Günlü ile yakınları morg önünde sinir krizi geçirdiler. İzmit Asri Mezarlık morgu önünde basın mensuplarına bilgi veren Olcay Günlü, 8 ay önce cezaevinden çıkan kardeşinin kızıyla giyim kuşam ve sosyal medyadaki fotoğrafları yüzünden çok tartıştığını ve olayın bu yüzden olabileceğini etti.



"Sosyal medyadaki fotoğraflarına kızıyordu"



Cenazeyi almak için geldiği morg önünde açıklama yapan abi Olcay Günlü, abisinin daha önce de kızını dövdüğünü belirterek, “Psikolojisi bozuktu. Cezaevinden çıktıktan sonra da bir türlü kendine gelemedi. Hala 12 yıl önceki fikriyle kalmıştı. Çocuk ruhluydu yani. Kızının da bazı hal ve hareketlerine çok kızıyordu. Hafta sonu da kızı yanına geliyordu. Sosyal medya hesabındaki fotoğraflarına kızmıştı, giyimine kuşamına sinirlenmişti kızının. Ben ‘Ne gerek bunlara yarın senin istediğin gibi giyinir’ demiştim. O da ‘yok abi beni dinlemiyor. Çağırıyorum gelmiyor’ dedi. Bende kendinden soğutursun çok sıkma’ dedim. Ama ne yaptıksa dinlemedi” dedi.



"Kardeşim kanlar içindeki kızının kucağındaydı"



Dün yaşanan olay öncesini anlatan abi Günlü, “Beraber çalışıyorduk ama işi bırakmıştı. Yine oralardaydı. Dün konuşmuştuk sıkıntı olmadığını ve kızına bilet aldığını geleceğini söyledi. Sonra Rana geldi, ‘Amca’ dedi kucaklaştık. İkisi beraber çıktılar yukarı. Sonra ben de çıktım, yan dairesinde oturuyorum. Sonra bir bayan sesi duydum alt kata indim koşa koşa. Anahtar üzerindeydi açıp içeriye girdiğimizde kız çekyatta uzanmış yatıyordu, kardeşim de kucağında. Hemen ambulansı aradık. Sağlıkçılar kız öldü dedi. Kardeşim o zaman sağ idi. Ama her taraf kandı” diye konuştu.



"12 yıl cezaevinde yattı 8 ay önce çıktı"



Abi Günlü son olarak kardeşinin Sakarya’da çalıştığı yerin sahibinin öldürülmesi olayında cinayette dolaylı iştirak suçundan 12 yıl cezaevinde yattığını ve 8 y önce çıktığını söyledi. Kızının cenazesini almaya gelen anne Şengül Pekkaya ise açıklama yapmak istemedi.

Öte yandan otopsileri tamamlanan Erdal Günlü’nün naaşı Sakarya Beşköprü’ye kızı Rana Günlü’nün naaşı ise Eskişehir Odunpazarı’na gönderildi. Cenazelerin yarın öğlen defnedilmesi bekleniyor.