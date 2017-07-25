Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan mali tatil uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu, mali tatil sebebiyle prim ve hizmet belgelerinin verilme süresinin bugün (Salı) mesai saatinde sona ereceğini açıkladı.

25 Temmuz 2017 Salı 13:44
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan mali tatil uyarısı

SGK’dan yapılan açıklamada, "1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 7’nci gün sonuna kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir. Yine 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz (dahil) tarihinde yerine getirilmiş olması halinde kanuni süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecektir. Bu itibarla, son verilme tarihi mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasına rastlayan ve özel sektör işverenlerince düzenlenen 2017 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi 25 Temmuz 2017 Salı günü sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 13:44
  1. Sosyal Güvenlik Kurumu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'den Badstuber adımı
    1. Fenerbahçe'den Badstuber adımı
    2. Romanya, Türkiye'nin istediği..
    3. Dikkat! Milyonlarca kişinin kullandığı..
    4. Ekonomik ilişkiler Türk-Alman..
    5. Tişörtü “Hero”, şerefi “Zero”lar için..
    6. Patlatılan dinamit deprem etkisi yaptı
    7. Parmak ısırtan başarı! Türkiye..
    8. PKK, Ermenistan'daki kampa..
    9. Genelkurmay Başkanı Akar'dan..
    10. Hatay'da FETÖ operasyonu: 33 kişi..
    11. BAE Dışişleri Bakanı Gargaş Erdoğan'ın..
    12. FETÖ'nün 'Altın Şehir'i çökertildi!
    13. Okula gidemeyen öğrencilerin yarısı..
    14. Halkın ve polisin üzerine ateş açın..
    15. Filistin hükümetinden Kudüs'e destek
    16. Bakan Fakıbaba’dan lüks otellere..
    17. Dikkat çeken ayrıntı… Türkiye’den..
    18. Günok transferinde sürpriz gelişme
    19. Samuel Eto'o için transfer kapıları..
    20. 'Rusya PYD ile gizli işbirliği yapıyor'
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!