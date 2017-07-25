Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan mali tatil uyarısı

SGK’dan yapılan açıklamada, "1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 7’nci gün sonuna kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir. Yine 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz (dahil) tarihinde yerine getirilmiş olması halinde kanuni süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecektir. Bu itibarla, son verilme tarihi mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasına rastlayan ve özel sektör işverenlerince düzenlenen 2017 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi 25 Temmuz 2017 Salı günü sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.