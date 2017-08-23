Sosyal Güvenlik Kurumu bürokrasiyi azaltmak için e-faturaya geçiyor

Kâğıt fatura gönderme devrinin sona ereceği SGK'daki dijital dönüşümle, sağlık sektöründeki yaklaşık 60 bin kurumun e-faturaya geçeceği belirtiliyor. Projeyle milyonlarca kâğıt fatura elektronik ortama geçirelecek ve büyük israfın önüne geçilecek. SGK’ya fatura düzenleyen özel hastaneler, optikçiler, eczaneler ve medikalciler için kâğıt fatura dönemi sona erecek. Uygulamayla kuruma gönderilen faturaların tahsilat süresi de azalacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, SGK'nın etkin, adil, kolay erişilebilir ve çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmek amacı ile yenilikçi, insan odaklı, bürokrasiden uzak, sosyal güvenlik alanında hizmet alanlar ile tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutan bir anlayışla hizmet sunduğu vurgulandı. 5 Mart 2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına başlandığının dile getirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "SGK 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olacaktır.

Elektronik faturaya yönelik Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler gereği elektronik fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin birbirlerine yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifasında elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur. Bu itibarla, 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin Kurumumuza gönderecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir. Elektronik fatura ile ilgili uyulması gereken standart, format ve kurallar ile diğer hususlar Gelir İdaresi Başkanlığının www.efatura.gov.tr internet adresinde duyurulmuş olup, Kurumumuz açısından özellikle göz önünde bulundurulması istenen hususlar ise gerek Kurumumuz internet sitesinde gerekse Gelir İdaresi Başkanlığı www.efatura.gov.tr internet sitesinde duyurulacaktır."

CEZA YEMEMEK İÇİN DUYURULARI TAKİP EDİN

Uygulamanın sıkıntısız yürütülebilmesi ve herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşılmaması için mükelleflerin SGK'ca yapılacak duyuru ve açıklamaları takip edilmesi ve uyulmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler açısından herhangi değişiklik olmayıp, kurumumuza yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifasında genel hükümler çerçevesinde fatura düzenlemeye ve göndermeye devam edeceklerdir. Bilindiği üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilere sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen, sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliği ve eki listelerinde belirtilen finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin giderleri kurumumuzca karşılanır. Bu kapsamda ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurumumuz tarafından sağlık hizmeti sunucularına ödeme yapılmakta olup, elektronik fatura uygulamasının getirdiği teknolojik kolaylıklar sebebiyle elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan sağlık hizmet sunucuları ile ilgili işlemler daha kısa sürede sonuçlandırılacaktır." denildi.