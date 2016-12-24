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Sosyal fobiye karşı ne yapılmalı?

Fobi, herhangi bir şeye karşı duyulan yerisz korkulardır.

Sosyal fobiye karşı ne yapılmalı?
Eklenme: 24 Aralık 2016, 15:53
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Fobi nedir?

Fobi, herhangi bir şeye karşı duyulan yerisz korkulardır.

Fobi belirtileri nelerdir?

- Çarpıntı

- Titreme

- Mide bulantısı

- Bilinç kaybı

- Yüzde kaşınma ve yanma hissi

- Soğuk terleme

- Nefes darlığı

- Ağız kuruluğu

- Yutkunma güçlüğü

- Bulanık görme

- Yüz kızarması

- Ani tansiyon düşüşü

- Bayılma

- Şok 

- Bunalım

- Sinir krizi

Sosyal fobinin nedenleri nelerdir?

- Aile içi anlaşmazlıklar

- Cinsel tacize maruz kalmak

- Alay konusu olmak

- Baskıcı bir ailede büyümek

- Sürekli eleştirilmek

- Sosyalleşememek

Sosyal fobiye karşı ne yapılmalı?

• Kafeinli içeceklerden uzak durulmalı

• Yanında rahat hissedilen kişilerle iletişim halinde olunmalı

• Düzenli uyunmalı

• Aynı sorunu yaşayan kişilerle sohbet edilmeli

• Düzenli olarak egzersiz yapılmalı

• Dengeli ve düzenli bir diyetle beslenilmeli

• Sigara ve alkolden kesinlikle uzak durulmalı

• Sosyal aktivitelerle uğraşılmalı

 

Sosyal fobi nasıl tedavi edilir?

Sosyal fobinin tedavisinde ilaç ve psikoterapi kullanılır. Bunun yanında hastanın korkularıyla yüzleşmesinde yardımcı olunur. 

 
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