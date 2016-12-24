Fobi nedir?
Fobi, herhangi bir şeye karşı duyulan yerisz korkulardır.
Fobi belirtileri nelerdir?
- Çarpıntı
- Titreme
- Mide bulantısı
- Bilinç kaybı
- Yüzde kaşınma ve yanma hissi
- Soğuk terleme
- Nefes darlığı
- Ağız kuruluğu
- Yutkunma güçlüğü
- Bulanık görme
- Yüz kızarması
- Ani tansiyon düşüşü
- Bayılma
- Şok
- Bunalım
- Sinir krizi
Sosyal fobinin nedenleri nelerdir?
- Aile içi anlaşmazlıklar
- Cinsel tacize maruz kalmak
- Alay konusu olmak
- Baskıcı bir ailede büyümek
- Sürekli eleştirilmek
- Sosyalleşememek
Sosyal fobiye karşı ne yapılmalı?
• Kafeinli içeceklerden uzak durulmalı
• Yanında rahat hissedilen kişilerle iletişim halinde olunmalı
• Düzenli uyunmalı
• Aynı sorunu yaşayan kişilerle sohbet edilmeli
• Düzenli olarak egzersiz yapılmalı
• Dengeli ve düzenli bir diyetle beslenilmeli
• Sigara ve alkolden kesinlikle uzak durulmalı
• Sosyal aktivitelerle uğraşılmalı
Sosyal fobi nasıl tedavi edilir?
Sosyal fobinin tedavisinde ilaç ve psikoterapi kullanılır. Bunun yanında hastanın korkularıyla yüzleşmesinde yardımcı olunur.