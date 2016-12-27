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Sosa'nın menajerinden transfer sözleri

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu ve Beşiktaş'ın tekrar istediği iddia edilen Jose Sosa'nın menajeri Flavio Bilardo, ayrılık haberlerine cevap verdi.

Sosa'nın menajerinden transfer sözleri
Eklenme: 27 Aralık 2016, 10:40
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Ayrılma düşüncelerinin olmadığını kaydeden menajer, "Ayrılma hedefini şu anda masadan kaldırabiliriz. Biz, şu anda buradaki durumumuzu sonlandırmak istemiyoruz ve onlar da aynı şekilde düşünüyor. Transfer dönemi uzun ve her şey olabilir. Eğer kulübü ve oyuncuyu ikna edecek önemli bir teklif gelirse her oyuncu ayrılır. Ancak bizim hedefimiz Milan'da kalmak. Sosa sadece 4 ay önce geldi ve yeni yeni alıştı. Şu anda iyi, fit durumda ve şans bekliyor" ifadelerini kullandı.

"SOSA İTALYA'YI ÇOK SEVDİ"

Sosa'nın İtalya'yi sevdiğini kaydeden Bilardo, "Montella ile ilişkileri iyi. Benim oyuncum mutlu, iyi çalışıyor ve Milan'ın her pozisyonda önemli oyuncularının olduğunun farkında olarak zamanını bekliyor. Zamanı gelince de, kuşkusuz bunun avantajını kullanacak. Şehri seviyor, çevresini seviyor, İtalya'yı seviyor. Şu anda hem Arjantinli, hem İtalyanız" dedi.

Sezon başında 7,5 milyon euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'tan ayrılarak Milan'ın yolunu tutan 31 yaşındaki oyuncu, sadece 6 maçta 307 dakika süre buldu ve skor katkısı veremedi.

 
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