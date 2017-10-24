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Sosa'nın eşi hakkında çıkan iddialar fos çıktı

Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın eşi ve çocukları Trabzon'a geldi

24 Ekim 2017 Salı 11:09
Sosa'nın eşi hakkında çıkan iddialar fos çıktı

Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen ve yarın kupada Çorum Belediyespor karşısında forma giyemeyecek Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, eşi ve çocuklarına kavuştu.

Sosa'nın eşi Carolina Alurralde ve ikiz kız çocukları, THY'ye ait uçakla dün gece Milona'dan Trabzon'a geldi.

Havalimanında mutlu olduğu gözlenen Arjantinli futbolcu, yanında getirdiği oyuncaklarla çocuklarını karşıladı, onlarla bavulları gelene kadar bir süre oynadı.

Sosa, daha sonra eşi ve çocuklarıyla kaldığı otele ait araca binerek havalimandan ayrıldı.

Milano'da eşyalarını toplayan ve bazı özel işlerini hallederek dönen Carolina'nın Trabzon'u sevdiği ve kentte yaşamak istemediğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ailenin bu hafta içerisinde yönetim kurulu tarafından kendilerine önerilen uygun villardan birine yerleşeceği öğrenildi.

İzinli olduğu için Çorum kafilesinde yer almayacak Sosa, Galatasaray maçı öncesi eşi ve çocuklarıyla hasret giderecek.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 11:09
  1. Evkur Yeni Malatyaspor
  2. Milona
  3. Trabzon
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