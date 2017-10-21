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Sosa'dan telefon: Ne oluyor başkan?

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Jose Sosa son günlerde yaşananlarla ilgili başkanla görüşme yaptı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 12:28
Sosa'dan telefon: Ne oluyor başkan?

Trabzonspor’da son dönemde yaşananlar tüm futbolcuları ama özellikle de yabancıları fazlasıyla rahatsız etti. O oyunculardan biri de Sosa oldu. Arjantinli yıldız, teknik direktör değişikliği ve takım içindeki söylentiler sebebiyle eline telefonu ilk alan Trabzonsporlu’ydu. Menacerini arayan Sosa’nın, “Kaos yaratacak sonuçlar aldık ama biz iyi bir takımız. Buradaki bilinmezlik ortamı hepimize zarar verir. Yönetimin fikrini merak ediyorum” mesajlarını ilettiği öğrenildi.

‘Herkes işine baksın’

Sosa’nın bu mesajlarına yönetimden de karşılık gecikmedi. Karadeniz temsilcisinin kurmayları, “Her kulüpte yaşanacak süreçlerden geçiyoruz. Hepsi düzelecek. Futbolcularımız işine baksın, biz de işin yönetim kısmına bakıyoruz” diyerek konuya noktayı koydu.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 12:28
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  2. Sosa

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