Sosa: Geri dönmek istiyorum

Geçtiğimiz sezon Milan'dan gelen teklifi kabul ederek Beşiktaş'tan ayrılan Jose Ernesto Sosa, tekrar siyah beyazlı formayı giymek istiyor

Hakan Çalhanoğlu transferinin ardından takımda forma şansı bulması iyice azalan futbolcu, siyah beyazlı yönetime geri dönmek istediğini bildirdi.

Konuyla ilgili olarak TRT Beşiktaş muhabiri Fırat Günayer de sosyal medya hesabından aldığı istihbaratı paylaştı. Günayer, "Jose Sosa geri dönmek istediğini Beşiktaş'a iletti" diye yazdı.