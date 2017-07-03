Sosa: Geri dönmek istiyorum
Beşiktaş'ın eski yıldızı Jose Ernesto Sosa, siyah beyezlı yönetime geri dönmek istediğini bildirdi. Geçtiğimiz sezon Milan'a transfer olan futbolcu için son kararı Şenol Güneş verecek.03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:43
Geçtiğimiz sezon Milan'dan gelen teklifi kabul ederek Beşiktaş'tan ayrılan Jose Ernesto Sosa, tekrar siyah beyazlı formayı giymek istiyor
Hakan Çalhanoğlu transferinin ardından takımda forma şansı bulması iyice azalan futbolcu, siyah beyazlı yönetime geri dönmek istediğini bildirdi.
Konuyla ilgili olarak TRT Beşiktaş muhabiri Fırat Günayer de sosyal medya hesabından aldığı istihbaratı paylaştı. Günayer, "Jose Sosa geri dönmek istediğini Beşiktaş'a iletti" diye yazdı.
- Hatırlanacağı üzere Sosa, geçtiğimiz sezonun başında takımdan ayrılmak istediğini belirtmiş ve bu karar taraftarın tepkisini çekmişti. Arjantinli futbolcu sonrasında Milan'a 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.