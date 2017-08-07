Soruşturması büyüyor: Türkiye'den para aldı mı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya ile bağlantılarını araştırmakla görevlendirilen özel savcı Robert Mueller, Beyaz Saray'dan Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile ilgili belgeleri istedi. Haberde Mueller'in ayrıca Flynn'in devlet başkanlığı kampanyasının son aylarında Türk hükümetinden gizli bir şekilde para alıp almadığı konusunda da olası bazı görgü tanıklarının ifadesine başvurduğu kaydediliyor.

DW'nin New York Times'a dayandırdığı habere göre,Flynn’in danışmanlık şirketi Flynn Intel Group’un Türkiye hükümetiyle bağlantılı olduğu iddia edilen işadamı Ekim Alptekin’in şirketi Inovo BV’den aldığı 530 bin dolarlık ödemenin ayrıntılarını ortaya çıkarmak için geçen haftalarda savcılar ve FBI ajanları olası görgü tanıklarını bulmak amacıyla hummalı bir incelemeye girişmişti. Söz konusu ödemenin Türk hükümetiyle bağlantısı olup olmadığı ve eğer varsa Flynn Intel Group'un Ekim Alptekin'e paranın kaynağını gizlemek için yardım edip etmediği araştırılıyor.

Inovo BV, Fethullah Gülen aleyhine lobi yapması için Flynn’in danışmanlık şirketi Flynn Intel Group'a 530 bin dolar ödemişti.

Trump'ın zaferle çıktığı 8 Kasım 2016 ABD seçimlerinin olduğu gün, The Hill gazetesinde Flynn imzalı bir köşe yazısı çıkmıştı. Flynn bu yazısında Türkiye'nin ABD dış politikasında bir öncelik olarak sınıflandırması ve ABD'nin Fethullah Gülen'e "güvenli bir liman" sağlamaması gerektiğini ifade etmişti.

Terör elebaşı Fethullah Gülen, 1999 senesinden bu yana ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşıyor.