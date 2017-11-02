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Şortluya öyle, başörtülüye böyle

İstanbul Ataşehir’de yolda yürüyen başörtülü kadını önce omuz atarak taciz eden ardından yumruklayan Hakan Dündar’ın yargılaması skandalla sonuçlandı.

02 Kasım 2017 Perşembe 12:49
Şortluya öyle, başörtülüye böyle

HABER MERKEZİ - İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi, saldırgan Dündar hakkında kasten yaralama suçundan 5 ay 16 gün gibi komik bir ceza açıkladı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla Dündar’ın tahliyesine karar verildi. Skandal karar, akıllara tartıştığı ve tekme attığı kadının ‘şortlu’ olmasından dolayı 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanan Abdullah Çakıroğlu vakasını getirdi.

“Şortlu”ya farklı karar

Başörtülü kadını taciz ve darp eden Dündar hakkında 5 aylık ceza ve tahliye kararı veren adalet sistemi, saldırıya maruz kalan kadın “şortlu” olunca daha farklı bir karara imza atmıştı. Geçtiğimiz yıl İstanbul Çekmeköy’de, otobüste tartıştığı Ayşegül Terzi adlı kadına tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında 3 yıl 10 ay hapis kararı verilmişti. Saldırıya uğrayan kadının “şortlu” olmasından dolayı uydurulan “yaşam biçimine müdahale” zırvası sonrası verilen karar ile birlikte Çakıroğlu tutuklanmıştı. Şortlu kadına tekme atan saldırgana 46 ayla cezalandırılarak tutuklama kararı verilirken, başörtülü hanımı darp eden vandalın 5 ay ceza alması ve serbest bırakılması “Adalet sadece şortlular için mi geçerli?” yorumuna neden oldu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 12:49
  1. Ayşegül Terzi
  2. başörtülü kadına darp
  3. İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi
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