Şortluya öyle, başörtülüye böyle

HABER MERKEZİ - İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi, saldırgan Dündar hakkında kasten yaralama suçundan 5 ay 16 gün gibi komik bir ceza açıkladı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla Dündar’ın tahliyesine karar verildi. Skandal karar, akıllara tartıştığı ve tekme attığı kadının ‘şortlu’ olmasından dolayı 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanan Abdullah Çakıroğlu vakasını getirdi.



“Şortlu”ya farklı karar



Başörtülü kadını taciz ve darp eden Dündar hakkında 5 aylık ceza ve tahliye kararı veren adalet sistemi, saldırıya maruz kalan kadın “şortlu” olunca daha farklı bir karara imza atmıştı. Geçtiğimiz yıl İstanbul Çekmeköy’de, otobüste tartıştığı Ayşegül Terzi adlı kadına tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında 3 yıl 10 ay hapis kararı verilmişti. Saldırıya uğrayan kadının “şortlu” olmasından dolayı uydurulan “yaşam biçimine müdahale” zırvası sonrası verilen karar ile birlikte Çakıroğlu tutuklanmıştı. Şortlu kadına tekme atan saldırgana 46 ayla cezalandırılarak tutuklama kararı verilirken, başörtülü hanımı darp eden vandalın 5 ay ceza alması ve serbest bırakılması “Adalet sadece şortlular için mi geçerli?” yorumuna neden oldu.