Şortlu kıza saldıran bakın nerede çıktı!

İstanbul'da minibüste şortlu bir kıza saldıran ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Ercan Kızılateş'in farklı bir suçtan cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam (21), geçen hafta çarşamba günü Pendik-Aydos hattında bir minibüste şort giydiği için darp edildiği iddia edilmişti.

SALDIRGAN CEZAEVİNDE ÇIKTI

Sağlam'ın suç duyurusunda bulunmasıyla ifadesi alınıp serbest bırakılan Ercan Kızılateş için başsavcılık tarafından yeniden yakalama kararı verildi. Ancak saldırganın 18 Haziran'da "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Zanlı, bu suçun infazı için cezaevine konuldu.

UYUŞTURUCUDAN SABIKASI VAR

Saldırganın ayrıca uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu öğrenildi.