Şortlu kıza saldıran alçak tacizine Ramazan ayını alet etti

Asena Melisa Sağlam, 14 Haziran Çarşamba günü saat 14.50’de Pendik-Aydos minibüsüne biniyor. Ercan Kızılateş, minibüste kulaklık takmış, cep telefonundan müzik dinleyen Asena Melisa’nın arkasındaki koltuğa oturmuş. Asena’nın saçlarının uçlarını parmaklarının arasına almış, oynuyor. Melisa farkında değil. Görüntüleri izliyoruz, “Kıyafetimden dolayı nefret ediyorsa neden saçlarımla oynuyor?” Daha önce benzer saldırının Ayşegül Terzi’ye yapıldığını hatırlatarak, “Saldırgan, bana Ramazan’ı bahane ederek saldırdı, destek bulmaya çalıştı. Oysa saldırının dinle alakası olmadığını, bana saldırmadan önce saçlarımı okşayarak cinsel tacizde bulunduğunu görünce anladım. Madem kılığıma düşmansın, saçımı okşama isteğin neden? Cinsel sapkınlığını, bana şiddet uygulamadan önce gösterdi.”

DARPÇI, HIRSIZ, BAĞIMLI

Saldırıdan 3 gün sonra gözaltına alınıp polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Ercan Kızılateş’ın başka bir suçtan kesinleşmiş cezası olduğu için tutuklandığı ortaya çıktı.

Ercan Kızılateş’in uyuşturucu madde kullanmak, basit yaralama, elektrik hırsızlığı ve dolandırıcılık suçlarından hakkında başka davalar da bulunuyor. 14 Haziran’daki darp olayının ardından 17 Haziran’da yakalanan Ercan Kızılateş, polise verdiği ifadede özetle şunları söyledi:

“Elimin tersi ile yalnızca yüzünü ittim. Bunun üzerine bayan ayağa kalkarak, ‘Sen kimi itekliyorsun’ diyerek küfretti. Bana doğru saldırıya geçince, ben de bayanı sporcu zannettim. Çünkü büyük bir cesaret ve hakaret ile üzerime saldırdı. O tepki üzerine sakin bir şekilde üzerime gelmesini bekledim. Sol omzuma yumruk ile vurdu ancak yumruk darbesi çok kuvvetli değildi. Ben yalnızca bana zarar vermesini engellemek için bayanı itekledim. Kamera kayıtlarına bakılırsa benim bayana saldırmadığım ya da darp etmediğim görülecektir. Daha sonra bayan ile münakaşaya girmemek adına minibüsten indim. Ben, bu olay ile ilgili şahsıma hakarette bulunan Asena Melis Sağlam’dan şikâyetçiyim.”

İfadesinin ardından Kızılateş serbest bırakıldı ancak Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘Vergi Kanununa muhalefet’ten suçlu bulunduğu ve 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan Kızılateş bunun üzerine salıverilmeyip Silivri Açık Cezaevi’ne gönderildi.

Saldırı soruşturmasını derinleştiren savcılık, şüphelinin bu suçtan da tekrar yakalanması için talimat verdi. Saldırgan hakkında Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Kasten yaralama ve hakaret suçlarından dava açılması bekleniyor.