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Şort yasağına etekli protesto

İngiltere'de bir okulda sıcak havalar nedeniyle 30 erkek öğrenci şort yasağını protesto etmek için okula etekle gitti

23 Haziran 2017 Cuma 16:11
Şort yasağına etekli protesto

İngiltere'nin Exeter kentinde bulunan okulda, erkek öğrenciler sıcak havalarda şort giymek için okul yönetimine başvurmuştu. Okul müdürü Aimee Mitchell ise erkeklerin şort giymesinin okul kıyafet yönetmeliğine aykırı olduğunu ve şort giymek isteyen öğrencilerin isterlerse etek giyebileceklerini söylemişti. 

Bu sözlerin üzerine okuldaki 30 öğrenci okula etekle geldi. Etek giyip okula gelen öğrencilerden biri, "Bizim şort giymemize izin verilmiyor ve bu nedenle bu sıcak havada tüm gün pantolonla oturmak zorunda kalıyorum" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine açıklama yapan okul müdürü Mitchell, havaların son günlerde çok sıcak olduğunun farkında olduğunu fakat şortun kıyafet yönetmeliğinde yer almadığını belirtti. Bu kararı bütün öğrenci ve velilere sormadan alınamayacağının altını çizen Mitchell, havaların böyle gitmesi durumunda ise şort giyme yasağının kaldırılabileceğini söyledi.  

Şort giyip okula gelen öğrencilerden birinin annesi olan Claire Reeves, öğrencilerin okula şortla gelmesi adına başvuru yaptığını fakat bunun geri çevrildiğini belirtirken oğlu ve arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.  

Yerel bir haber sitesine konuşan bir öğrenci ise bacaklarının çok kıllı olması gerekçesiyle eteğin de kendisine yasaklandığını söyledi.  

 

 
Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 16:11
  1. Claire Reeves
  2. İngiltere
  3. Exeter
  • tuğrultuğrul2 sa önce
    Yakışmış bu kan emici ülkenin sürüsüne
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