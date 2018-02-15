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Soros'un ortağı uyardı: Felaket olacak!

Tüm dünyadaki karışıklıkların başrol oyuncusu Yahudi Spekülatör Gerorge Soros'un eski ortağı Jim Rogers, “Bir sonraki ayı piyasası, 75 yıllık hayatımda gördüğüm herhangi bir çöküşten daha felaket olacak” felaket uyarısı yaptı.

15 Şubat 2018 Perşembe 11:45
Soros'un ortağı uyardı: Felaket olacak!

Rogers Holding Yönetim Kurulu Başkanı Jim Rogers, kriz ihtimali, altın, Bitcoin ve faiz oranlarının geleceğini değerlendirdi. “Olduğu zaman, çok kötü bir ayı piyasası olacak” diyen Rogers, bu kriz ortamının henüz başlamadığını söyledi. Son 2-3 haftadır global piyasalarda yaşanan sert satışın bu krizin başlangıcı olup olmadığını söylemenin zor olduğunu da aktaran ABD’li milyarder, “Muhtemelen piyasa, bir süre daha yukarı yönlü gidecek. Ama krizin bu yılın içerisinde başlaması olası” diye konuştu.

1- Kriz bu yıl başlayabilir

2- Altın ve gümüş aşırı fiyatlanacak

3- Kripto paraların çoğu ölecek

4- Faizlerde boğa piyasası sürecek

Habertürk'ün haberine göre “2008’de piyasalar çöktüğünde altın çok aşağı inmişti. Ben o zaman altın almıştım” diyen Rogers, altın ve gümüşün çok aşırı fiyatlanacağını hatta bir balon da olabileceğini ifade etti. 2017 sonunda yaptığı açıklamada Bitcoin için çok sert bir düşüş öngören Rogers, “Kripto para birimlerinde en yükseği gördüğümüzü düşünüyorum. 10 yıl önce bu paralar yoktu, şimdi 2 binden fazla. Bir balon olduğunu ve kripto paraların çoğunun hayatta kalamayacağını düşünüyorum” dedi.

Rogers Türkiye ile ilgili ise şunları söyledi: “Türkiye’nin birçok sorunu olsa da ben Türkiye’nin ciddi bir taraftarıyım. Türkiye’den varlığım yok.”

‘FAİZLER ÇOK ÇOK DAHA YUKARI FIRLAYACAK’

Rogers, “Özellikle uzun vadeli faiz oranları yükselecek. 1981’de faiz oranları dibe vurdu ve faiz oranlarında 35 yıllık bir boğa piyasası gördük. Bu yine olacak. Çok uzun bir süre faiz oranlarında ve tahvillerde boğa piyasası göreceğiz. Çok çok daha yukarı fırlayacaklar” dedi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 11:45
  1. Rogers Holding Yönetim Kurulu Başkanı Jim Rogers
  2. George Soros

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