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Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı

Dünyada yaşanan kaosların finansörü olarak bilinen milyarder iş adamı George Soros, Davos zirvesinde bir konuşma yaptı.

26 Ocak 2018 Cuma 12:46
Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı

Macar asıllı iş adamı George Soros, Davos Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Facebook ve Google'ı eleştirerek iki dev şirket için "Günleri sayılı" dedi.

Soros, Dünya Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen akşam yemeğinde, Google ve Facebook'u "yöneticiler tarafından demokrasiye zarar vermek için manipüle edilen tekeller" olarak niteledi.

87 yaşındaki ünlü iş adamı, "Facebook ve Google, etkili bir şekilde internetteki reklam gelirlerinin yarısını kontrol ediyor. Sadece bilgi sağlayıcılar olduklarını söylüyorlar, ancak bu alanda neredeyse tekel olmaları, bu kurumların evrensel olarak adil ve açık bir erişim için sıkı düzenlemelere tabi olmalarını gerektiriyor" dedi.

Bu teknoloji şirketlerinin Çin gibi pazarlara ulaşmak için otoriter devletlerle işbirliği yapacağını savunan Soros, "Bu internette, Aldous Huxley ya da George Orwell'ın bile tahmin edemeyeceği devasa bir toteliter kontrol oluşmasına yol açacak" diye konuştu.

Sonuç olarak devletlerin interneti daha sıkı kontrol etmek zorunda kalacağını kaydeden Soros, "Bu şirketlerin günleri sayılı. Davos bunu söylemek için iyi bir yer" ifadelerini kullandı.

"Trump dünyaya tehdit"

Konuşmasında Bitcoin'e de değinen Soros, dijital parayı "Bilindik bir balon" olarak niteledi.

Soros, ABD Başkanı Donald Trump için "Dünyaya tehdit" derken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Rusya'yı bir mafya devleti gibi yönettiğini savundu.

Trump'ın ABD'yi uzun süre yönetemeyeceği tahmininde bulunan Soros, "Bu durumu 2020'de ya da daha önce sona erecek geçici bir şey olarak görüyorum" dedi.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 12:46
  1. George Soros
  2. Davos
  3. Facebook
  4. Google
  5. Trump
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