% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Soros Türkiye'de! CHP'den tehlikeli çağrı

Referandum sonucunu hazmedemeyen CHP oldukça tehlikeli bir gerginliğin fitilini ateşlemeye çalışıyor. Partinin gençlik kolları, partililere eş zamanlı sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Soros Türkiye'de! CHP'den tehlikeli çağrı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 22:00

16 Nisan referandumundan "evet" çıkmasıyla birlikte CHP Gençlik Kolları ülkeyi germek için tehlikeli bir kalkışmanın fitilini ateşlemeye çalışıyor.

CHP: EŞ ZAMANLI OLARAK SOKAĞA ÇIKIN

Genel Merkez tarafından partililere gönderilen evrakta, referandum sonuçlarına yönelik protesto gösterilerinin sistemli şekilde partinin organizasyonuyla yapılacağı bildiriliyor. İl örgütlerine gönderilen söz konusu yazıda, protestoların tüm yurtta eş zamanlı yapılmasının önemine işaret ediliyor.

"HAYIR" OYU VERENLERİ KULLANMAK İSTİYORLAR

Yüzde 48.6'nın "hayır" demesinden cesaret alan CHP, partililere gönderdiği yazıda, partiye ait flama, bayrak, siyasi simgenin kullanılmamasını istiyor. Böylece "hayır" oyu veren herkesi sokağa dökmeyi umuyor.

GÖKÇEK: SOROS TÜRKİYE'DE!

CHP'nin bu girişimi, akıllara ikinci Gezi kalkışması söylentilerini getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün Twitter hesabında yaptığı açıklamada 'Gezi olaylarının arkasında Soros'un olduğunu' ifade ederek "Soros'un şu günlerde Türkiye'ye gelmesi tesadüf olamaz. Yeni Gezi organizesi için gelmiş olması en muhtemel ihtimal" demişti.

BBC CANLI YAYIN ARACI KİRALADI İDDİALARI

Öte yandan, BBC/CNN gibi dünyaca ünlü TV kanallarının, kiraladıkları canlı yayın araçlarıyla Taksim'e konuşlandığı da iddia edildi.

SAVCI SAYAN: CHP KONGRE TALEPLERİNİ BERTARAF ETMEK İÇİN ÜLKEYİ ATEŞE VERİYOR

Eski CHP'li Savcı Sayan da CHP'nin il örgütlerine gönderdiği yazıyı kongre taleplerini bertaraf etme amaçlı olarak değerlendirerek "CHP ülkeyi ateşe veriyor" yorumunda bulundu.

İŞTE CHP'NİN GÖNDERDİĞİ YAZI

SOSYAL MEDYADA "PROVOKASYONA GELMEYİN" ÇAĞRILARI

"Evet" ya da "Hayır" oyu veren vatandaşlar şimdiye kadar bu tür kışkırtmalara karşı sükunetini korudu.

Sosyal medyada, söz konusu provokasyonun gerçekleşmesi halinde, vatandaşların sağduyuyu elden bırakmadan, sataşmalara ve kışkırtmalara prim vermemesi yönünde çağrılar yapılıyor.

Kaynak: Haber7

 
Etiketlerchpreferandumhayırcanlı yayınevettaksimgeziCNNbildiriMelih GökçekSavcı Sayanbbcsorosİç Politika Haberleri
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 22:00
HABER YORUMLARI
600

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Emrah

Hacı sen ne içtin? Aynısından bende içmek istiyorum. Uçuyorsun be usta...

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Mehmet

Siz amerikaya veya batıya onların içlerini karıştıran hristiyanları birbirine öldürten ülkelerini tarumar eden yüzbinlerin ölümüne ülkelerin batmasına sebep olan bir müslümanın onların ülkelerine gideceğini düşünün ülkelerine sokarlarmı ? Çoktan öldürürlerdi biz ülkemize bu büyük şeytanı neden sokuyoruz cumhurbaşkanıma sesleniyorum defedin bu şeytanı kovun sokmayın ülkeye.?

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hakan doğusoy

bu adamı artıkdevlet tutuklasın yoksa bu sefer kardeş kardeşe düşecek

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Hikmet

KeMal in kankası temel de bu işin icinde mi acep ?çok merak ediyorum su saate kadar çıkıp ısst arkadaş o %48 in içinde benimde oyum var ben ülkeyi karistirmana izin vermem demedi

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Hikmet

KeMal in kankası temel de bu işin icinde mi acep ?çok merak ediyorum su saate kadar çıkıp ısst arkadaş o %48 in içinde benimde oyum var ben ülkeyi karistirmana izin vermem demedi

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hasan

kurban ol sen atatürkçülere şu anda onun ve silah arkadaşlarının sayesinde Türkiye Cumhuriyeti nde yaşıyorsun nankör

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Arif

Soros evladının ne işi var ülkede. bu adam fitnenin bası, bakalım dertleri neymiş?

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Baybars

Soros referendum rakamlarini gorubce bayagi cesaretlendi anlasilan ha gayret yikacagiz hukumeti turkiyeyi hizaya getirecegiz diyodur aklinca bosuna ugrasma ey soros allah tuzakbkuranlarin en hayirlisidir

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dadaş

Hemen insanlara çamur atın. Hırsızın hiç mi suçu yok. Mühürsüz oy nedir ya. Sizin Allah tan korkunuz kalmamış barikuldan utanın.Dindarlar hırsızlık etmesin diye dinsizler nöbet tutuyor. İslam tarihinde böyle utanç yaşanmamıştır.

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akın

Ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen herkes derhal derdest edilip gerekli cezayı almaları sağlanmalıdır.herkes hattini bilecek.

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Çoban Sülo

Cumhuriyet Fitne Partisinden kendisine yakışır bir provokasyon.

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hrn

3ay protesto yasağı,gerekce güvenlik

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Şamil

Haydi hayir veren kancik ulkuculer dokulun sokaklara , masa olarak kullanildiniz referandumda bari devamini getirin yakin yikin ortaligi . Vatam hainisiniz alayiniz . Hukumet bu kahpe eniklerini en agir sekilde sokmazsa ciktiklari deliklerine bu sefer yuZde elliyi tutamaz evlerinde .

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Şükrü yiğit

Çatışmak istiyorlarsa hazırız bu memleket sahipsiz deyildir

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Tekin

Sorus u neden sinirdisi etmiyo hukumet neden?bbc ve digerlerinide

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Tekin

Ya yeter ya birakin ciksin kahpe dölleri bu seferde bizi kim durdurcak yeter yillardir bunlara dokunmayisimiz artik kanima dokunuyorasaagilik hainler Sabrinda bi sonu var bu neya öleceksek adam gibi ölelim ama bidaha bu kahpeler boyle yapmasinyeteryaaaasorisunada rohchildinede hepsinede dersini vermenin zamani geldi

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Hatice

Ya arkadas kaybediyorsunuz ortaligi velveleye veriyorsunuz biraz yenilgiyi kabul edin ve bu vatana ihanet etmeyin siz de kazanirsiniz sizlerin hainligini allah biliyor herseyden haberi olan yuce rabbim sizlere ara arafirsat veriyor onuda degerlendiremiyorlar sonrada kaos cikarmaya calisiyorlar bu kadar basit ve siradan kisilikleri ortaya cikiyor gercekleri gorseler iyi niyetli olsalar belki onlarda kazanir birde aydinlarmis okumuslar ama cahiller

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sami

bu ermeniye uyupta chp secmenini sokaga dökmek iyi degildir idam yasasi gecince bu kemal agayi ilk idam etmeli .. vatan haini ancak disaridan akil alip harekete geciyor

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ÜMİT

Gezi rezilliğinden sonra chp li vatandaşlarımızın bu oyuna geleceğini sanmıyorum. Lakin bu Soros bu ülkeye bukadar rahat nasıl girip çıkıyor bukadar hassas bir dönemde...

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Dursun yilmaz

Kolluk kuvvetleri göreve hazırdır ins

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Eşref ılgaz

Peki... soros türkiyede.... türkiye nerede..... Adam elini kolunu sallayıp geliyor... höössst nereye gidiyorsun diyen yok... bir bayan bakanımız avrupada ölümden dönüyor... biz gelene kapıyı açıyoruz.. BAKIN TAKSİMDE CANLI YAYIN ARAÇLARI--- YANINDA KOCA YIĞINLARLA PARKE TAŞLARI.. biz de afbuyrun MAL GİBİ BAKIYORUZ... yani ne zaman uyanacağız... ADAM GÖRÜŞMELER YAPIYOR. Ne zaman HÖSSST diyeceğiz.... devletçilk sadece kişi bazlı değil ÜLKE BAZLIDIR...nerede 3 aydır bangır bangır ülkeyi referandum için ayağa kaldıranlar.... kişiye gelince şahlan... ülkeye gelince sıvış..!!!öyle mi...

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Orhan

İnkâr edenlere de ki: “Siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır!”Ali İmran 12

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emin abdulhamid

Bu referandumdan alınacak en iyi ders; kemalist eğitim sistemi ve kemalizmin devlet eliyle yüceltilmesine derhal son vermek zaruretidir. Hayır cephesinin esas propagandası kemalizm üzerineydi, saldırıları ve tehditlerini kemalizm üzerine bina ettiler. Seçimlerden hezimetle çıkan bu KEMALİST hazımsızlar şimdi de galibiyete ve Türkiye'nin imajına gölge düşürmek için her türlü çirkefliği deniyor. "M.Kemalin askerleriyiz" naralarıyla sokağa dökülüyor! Her zaman söylüyoruz, asıl tehlike kemalizm terörüdür. Hükümet bu mihraklara karşı 15 yıldır bir şey yapmadı, şimdi iyice palazlanıp azıttılar!!!

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