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% 48.59
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Soros kimlerle görüştü?

Gezi olayları sırasında sokağa çıkanlara destek sağlayan Soros'un sandıkta milletin tokadını yemesinin ardından Türkiye'ye geldiği belirtiliyor.

Soros kimlerle görüştü?
Eklenme: 18 Nisan 2017, 23:29

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabında yaptığı açıklamada 'Gezi olaylarının arkasında Soros'un olduğunu' ifade ederek "Soros'un şu günlerde Türkiye'ye gelmesi tesadüf olamaz. Yeni Gezi organizesi için gelmiş olması en muhtemel ihtimal." dedi.

SOROS KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Gökçek, ayrıca Soros'un Türkiye seyahatinde kimlerle görüştüğünün önemli olduğuna dikkat çekti.

16 Nisan gecesi referandum sonuçlarının meşru olmadığını iddia eden çok sayıda 'hayırcı' özellikle İstanbul'un Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde sokağa dökülerek slogan atmıştı.

Bu kişiler şimdilerde sosyal medya üzerinden ülke geneline yayılan sözde protesto gösterileri organize etmeye başladı.

GEZİ'YE DESTEK VERDİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

Soros daha önce Gezi olayları sırasında sokağa çıkanlara hukuki ve tıbbi destek sağladığını itiraf etmişti.

BBC-CNN CANLI YAYIN ARACI KİRALADI

Öte yandan, Gezi olayları sırasında 24 saat canlı yayın yapan BBC/CNN'in, kiraladıkları canlı yayın araçlarıyla Taksim'e konuşlandığı da iddia edildi.

 
EtiketlerGezi olaylarıSorosMelih GökçekCNNBBC
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 23:29
HABER YORUMLARI
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osmanoğlu2023

hazır gelmişken bir savcılığa uğrayıp çay içirebilsek...şapka çıkarırım!!!

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HAŞMET

BBC. CNN gibi provakatif yayın yapan tv leri sınırdışı edilmesi lazım devlet bu kadar acizmi ya

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