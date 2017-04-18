Soros kimlerle görüştü?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabında yaptığı açıklamada 'Gezi olaylarının arkasında Soros'un olduğunu' ifade ederek "Soros'un şu günlerde Türkiye'ye gelmesi tesadüf olamaz. Yeni Gezi organizesi için gelmiş olması en muhtemel ihtimal." dedi.

SOROS KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?



Gökçek, ayrıca Soros'un Türkiye seyahatinde kimlerle görüştüğünün önemli olduğuna dikkat çekti.

16 Nisan gecesi referandum sonuçlarının meşru olmadığını iddia eden çok sayıda 'hayırcı' özellikle İstanbul'un Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde sokağa dökülerek slogan atmıştı.

Bu kişiler şimdilerde sosyal medya üzerinden ülke geneline yayılan sözde protesto gösterileri organize etmeye başladı.

GEZİ'YE DESTEK VERDİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ



Soros daha önce Gezi olayları sırasında sokağa çıkanlara hukuki ve tıbbi destek sağladığını itiraf etmişti.

BBC-CNN CANLI YAYIN ARACI KİRALADI



Öte yandan, Gezi olayları sırasında 24 saat canlı yayın yapan BBC/CNN'in, kiraladıkları canlı yayın araçlarıyla Taksim'e konuşlandığı da iddia edildi.