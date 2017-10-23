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Fitne kaynağı Soros, Güneydoğu’da yine iş başında

Dernekler üzerinden Suriyeli öğretmen ve öğrencilere provoke etmeye çalışan Soros, Güneydoğu’da fitne çıkarmanın peşinde.

23 Ekim 2017 Pazartesi 15:56
Fitne kaynağı Soros, Güneydoğu’da yine iş başında

Dünya üzerinde yaşanan kaosların ve özellikle ülkemizde PKK ve Gezi olayları gibi fitne hareketlerinin arkasındaki isim olan George Soros, Türkiye’nin Güneydoğu’sunu karıştırmak için yine harekete geçti.

ABD ’nin meşhur para spekülatörü Soros, son olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan Suriyeli öğretmenlere de kanca attı. Soros’a bağlı Açık Toplum Vakfı üzerinden destelenen iki dernek, bölgedeki Suriyeli öğretmen ve öğrencilere fitne ve nifak çıkaracak fikirler yükleyecek.

GÜNEYDOĞU’DA FİTNE PEŞİNDE

Yahudi para spekülatörü George Soros, Güneydoğu Bölgesi’nde fitne çalışmalarını hızlandırdı. Soros, 18 milyar dolar para akıttığı Açık Toplum Vakfı aracılığıyla Güneydoğu Bölgesi’nde bulunan iki derneği fonlamaya başladı. GAP Gençlik Derneği ve Hayat Sür Derneği aracılığıyla Suriyeli mültecilere kanca atan Soros, Suriyeli öğretmenleri gelecekte kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmayı amaçlıyor. Söz konusu eğitimlerde, ‘mülteci hakları ve sığınmacı hakları’ öğretilirken, nifak fikirleri yüklenen kişiler Türkiye ’de Suriyelilerin yaşadığı bölgelere gönderiliyor.

KAOS ÇIKARMA AMACINDA

Türkiye’de fitne ve kargaşa çıkarmayı kendine görev belirleyen Soros, Güneydoğu Bölgesi’nde bulunan GAP Gençlik Derneği ve Hayat Sür Derneği üzerinden hedeflerine ulaşmak istiyor. Dernekler üzerinden Suriyeli öğretmen ve öğrencilere zararlı ve nifak çıkaracak fikirler yüklenirken, eğitimin ardından kişiler Suriyelilerin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelere gönderiliyor. Huzursuzluk ve kargaşa çıkarması beklenen kişiler, gittikleri bölgelere öğrendikleri zararlı fikirleri yaymaya çalışıyor.

ÖĞRENDİKLERİNİ SIĞINMACILARA AKTARACAK

Soros, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Suriyeliler üzerinden amaçlarına ulaşmayı hedeflerken, derneğin resmi hesabında yapılan paylaşımlar tezgâhın gerçekliğini gözler önüne seriyor. Dernekten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer alıyor: “ Şanlıurfa ’daki GAP Gençlik Derneği, ilde yaşayan Suriyeli sığınmacıları hakları konusunda bilgilendiriyor. Açık Toplum Vakfı’nın desteklediği proje, Ağustos 2018’e kadar devam edecek. Dernek, bu süre içinde en az 750 Suriyeli mülteciyi, öğrendiklerini diğer mültecilere aktaracak şekilde bilgilendirmeyi hedefliyor.”

MÜLTECİLER ÜZERİNDEN KİRLİ PLAN

Suriye ’de yaşanan iç karışıklık üzerine ülkemize sığının milyonlarca mülteci için Soros’un harekete geçmesi manidar bulunuyor. Birçok ülkede sivil toplum örgütleri üzerinden siyasal dizaynlar yapmayı kendine amaç edinen Soros, Türkiye’deki mülteciler üzerinden de kirli planlar kuruyor. Soros’un yaptığı çalışmalar mültecilerin Türkiyelileşme ve entegrasyonuna yönelik büyük bir darbe olarak da yorumlanıyor. Soros, aktardığı paralarla genç mültecilerin zihinlerine nüksederek, onların Türkiye’ye karşı fikirlerle dolduruyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 15:56
  1. George Soros
  2. Suriyeliler
  3. Güneydoğu
  • tuğrultuğrul19 sa önce
    Tam bir cehennem yakıtı kuyruksuz iki ayaklı . Rabbimiz bu gavuru tez zamanda cehenneminle müşerref kıl
  • akatakat19 sa önce
    MiT ne iş yapıyor oralarda tespit ettiğinizi kulağından tutun verin özgür suriye ordusuna ...lere hem kucak açcağız besliyeceğiz hemde kanı bozuklar oralarda karışıklık mı çıkartacak yok öyle bir dünya özgür suriye ordusu şu an savaşta artık savaş kanunlarında hainin cezası neyse anladınız siz onu versinler
  • Dermanbey Dermanbey 19 sa önce
    Macaristan kadar yokmuyuz, yasaklayın???
  • İncesu lu İncesu lu 19 sa önce
    Tipikvampir. Kaos, ölüm, kan peşinde.Hedefte önce Türkiyem var.Türkiye gariplerin hamisi.İslamın kılıcı.Biz en büyük engeliz.Oyunu bozacağız inşaallah.
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