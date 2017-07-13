Sorgun’da STK’lardan ortak ’15 Temmuz’ açıklaması

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan tarihin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz’un yıldönümüne girildiğini belirterek,"İki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, hazırladığımız afişlerle ülkemizin tamamında 15 Temmuz ruhunu canlı tutacağız. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz, İstiklal harbinden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece Fetullahçı Terör Örgütü, devleti ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak, Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsünün nihai amacı Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. Allah’a şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu" dedi.

Arslan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına değerlerini savundu.Bu masadaki kuruluşlarının tamamı da, ilk andan itibaren, devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı. Darbe girişimine karşı net tavır gösterdiler. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, gazi meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık. Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. 15 Temmuz’da Türkiye en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla vermiştir. Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik. Milletimiz darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan etmiştir.Türkiye Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi dışındaki hiçbir güç yönetemez."