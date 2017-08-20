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Sorgun’da kurbanlık hayvan sevkiyatlarına sıkı denetim

Sorgun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde doğu illerinden batı illerine yapılan kurbanlık hayvan sevkiyatlarında kamyon ve tırları durdurarak evrakları denetliyor.

20 Ağustos 2017 Pazar 16:01
Sorgun’da kurbanlık hayvan sevkiyatlarına sıkı denetim

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte doğu illerinden batı illerine kurbanlık hayvan sevkiyatları sürerken, hayvan yüklü tır ve kamyonları durduran jandarma ekipleri, Sorgun İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerekli kontrolleri yaptıktan sonra araçların geçişine izin veriyor. Kontrollerde sevk için hazırlanan belgelerde eksik olan kurbanlık hayvanların sevkine ve pazara girişlerine izin verilmediğini söyleyen Sorgun ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yusuf Canbolat,"Müdürlüğümüz ile İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak düzenlediğimiz denetimlerle doğu bölgesinden büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatlarını kontrol altında tutuyoruz. Kurban pazarında yürütülen hayvan denetimlerinde vatandaşların aldığı hayvanların yaş ve sağlık kontrolü yapılırken vatandaşlara ücretsiz kurban kitapçığı dağıtıyoruz. Aynı zamanda cep telefonu için hazırlanan HAYSAG uygulamasıyla kurbanlık hayvanların yaş kontrolünü nasıl yapacaklarını gösteriyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 16:01
  1. Kurban Bayramı
  2. Sorgun
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