Sorgun’da hububat hasadı başladı

Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, ilçe genelinde 651 bin 654 dekarlık alanda hububat hasadı yapılacağını belirtti. Hasat sırasında dane kaybı olmaması açısından biçerdöver ayarlarına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Tuzlacık, hasat yapılan bölgelerde kurdukları bir ekiple dane kaybının denetlendiğini ifade etti.

Dane kaybı konusunda çiftçilerin de dikkatli olması gerektiğini belirten Tuzlacık,"Bu sene hububatta verim yüzümüzü güldürecek gibi gözüküyor. Şu an bire 10 gibi bir verim alınabiliyor. Çiftçilerimiz tarlalarda biçim yapılırken biçerdöver sahiplerini dane kaybı konusunda uyarmalılar. Ayrıca anızların yakılmaması gerekir. Çiftçilerimiz bu konuya çok dikkat etmelidir. Anız yakılmasının birçok zararı var. Yakanlar cezai yaptırımla karşı karşıya kalacaklar. Çiftçilerimize bol ve bereketli hasatlar diliyorum" dedi.