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Sorgun’da cirit gösterisi nefes kesti

Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 9’uncu Gurbetçiler Şöleninin son gününde Erzincan Cirit Atlı Spor Kulübünün yaptığı gösteriler nefes kesti.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:41
Sorgun’da cirit gösterisi nefes kesti

Sorgun Yazlak Mahallesi Reisbey Köprüsü yakınlarında düzenlenen cirit gösterilerini Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve çok sayıda vatandaş izledi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, birlik ve beraberlik mesajı vererek,"Bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız yaşayabiliyorsak, atalarımızın geçmişte verdiği mücadeleler sayesindedir. Atalarımız yıllarca at üzerinde bu toprakları vatan edinmek için büyük mücadeleler verdi. Bizlere onlara çok şey borçluyuz. Allah yattıkları yeri nur mekanlarını cennet eylesin" dedi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise," 9.Gurbetçiler Şöleninin son gününde sizlerin arasında olmak bana gurur verdi. Bugün ata sporlarımızdan biri olan cirit gösterileri ile şölen sona erecek. İnşallah önümüzdeki yıllarda da şölenleriniz hep böyle birlik ve beraberlik içerisinde geçer" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Şimşek de gurbetçiler şöleninin bu yıl dolu dolu geçtiğini belirtti.

Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı cirit gösterisi sırasında küçük kazalarda yaşandı. Bir sporcu atından düşünce çevredeki vatandaşlar kaçan atı yakalayarak sporcuya teslim etti.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:41
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