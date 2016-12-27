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Sony Xperia XZ (2017) sızdırıldı

Sony'nin 2017 model amiral gemisi akıllı telefonu Xperia XZ (2017) sızdırıldı.

Sony Xperia XZ (2017) sızdırıldı
Eklenme: 27 Aralık 2016, 22:51
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Sony'nin bir sonraki akılı telefonu Sony Xperia XZ (2017) olacak ve ön panelin gerçek bir fotoğrafı sızdırılmış durumda. Fotoğraf, telefonun kavisli bir ekranla geleceğini ve panelin üst ve alt kesimlerinden ikili hoparlörlere sahip olabileceğini gösteriyor.

Xperia XZ'in bir Snapdragon 835 işlemcisi ve yıllardır Sony telefonlarında yer almayan 3GB RAM’li ilk Xperia amiral gemisi olması bekleniyor.

Sony, 4 Ocak tarihinde CES 2017 kapsamında bir konferans düzenlemeyi planlıyor. Bu konferansta 2017 model Xperia XZ akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor.

Xperia XZ’nin her zaman Sony amiral gemisi akıllı telefon modellerinde olduğu gibi suya ve toza dayanıklı özellikle gelecek. Ayrıca, gelecek yıl tanıtılacak tüm modellerde bir parmak izi tarayıcı özelliği olmasını bekliyoruz.   

Sony Xperia XZ (2017)

 
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Keklemeyin milleti sonyCES de amiral gemisi çıkarmıcak

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