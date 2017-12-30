16 metrelik dev anakonda, 53 yaşındaki Franco Banfi tarafından görüntülendi
Su altı hayvanları kemirgenler ve kuşlarla beslenen dev yılana yaklaşmak bile cesaret istiyor.30 Aralık 2017 Cumartesi 14:26
Şimdiye dek insanların yaklaşmaya korktukları için net bir görüntü elde edilemeyen 16 metrelik dev anakonda, 53 yaşındaki dalgıç Franco Banfi tarafından doğal ortamında görüntülenebildi.
Banfi dev anakondayı doğal ortamında görüntülemek için Brezilya'nın Grosso bölgesine gitmişti. Her yıl bu tür hayvanları görmek isteyen binlerce kişi bölgeye gidiyor.