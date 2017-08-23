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Sonunda geliyor! Taşçı bombası

Defans hattı için uzun zamandır stoper arayışı içerisinde olan Trabzonspor, Spartak Moskova forması giyen tecrübeli oyuncu Serdar Taşçı ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:07
Sonunda geliyor! Taşçı bombası

Stoper bölgesi için uzun zamandır Spartak Moskova forması giyen Serdar Taşçı ile görüşen Bordo-Mavililer, 30 yaşındaki futbolcunun transferinde artık mutlu sona çok yakın.

Fırtına, tecrübeli savunmacı için Rus temsilcisi ile 1.5 milyon Euro'ya (6 milyon TL) el sıkışmış, Serdar'la da senelik 2 milyon Euro'ya (8 milyon TL) anlaşmaya varmıştı. Ancak Türk asıllı Alman futbolcunun ailesi Türkiye'ye gelmek istemeyince transfer zora girmişti. Ancak deneyimli oyuncu, ailesini ikna etti ve Bordo-Mavili yöneticilere, "Trabzon'a geliyorum" mesajını gönderdi. 30 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki günlerde Karadeniz temsilcisi ile 3 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:07
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