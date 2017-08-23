Sonunda geliyor! Taşçı bombası

Stoper bölgesi için uzun zamandır Spartak Moskova forması giyen Serdar Taşçı ile görüşen Bordo-Mavililer, 30 yaşındaki futbolcunun transferinde artık mutlu sona çok yakın.



Fırtına, tecrübeli savunmacı için Rus temsilcisi ile 1.5 milyon Euro'ya (6 milyon TL) el sıkışmış, Serdar'la da senelik 2 milyon Euro'ya (8 milyon TL) anlaşmaya varmıştı. Ancak Türk asıllı Alman futbolcunun ailesi Türkiye'ye gelmek istemeyince transfer zora girmişti. Ancak deneyimli oyuncu, ailesini ikna etti ve Bordo-Mavili yöneticilere, "Trabzon'a geliyorum" mesajını gönderdi. 30 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki günlerde Karadeniz temsilcisi ile 3 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor.