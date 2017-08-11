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Sonunda bu da oldu; kadın eşini rehin aldı

Kayseri’de tartıştığı eşini rehin alan kadını polis ekipleri ikna etti. Polis otosuna bindirilen kadını komşuları, “Biz seni biliyoruz abla” diyerek teselli etmeye çalıştı.

11 Ağustos 2017 Cuma 14:55
Sonunda bu da oldu; kadın eşini rehin aldı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Yener Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Y.D. isimli kadın ile eşi M.D. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D., eline aldığı bıçakla eşi M.D.’yi rehin aldı. Evdeki bağrışmaları duyan çevre sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, Y.D.’yi ikna edemeyince, eve sağlık ve itfaiye ekiplerini de çağırdı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ikna olan Y.D., elindeki bıçakla birlikte dışarı çıktı. Bu arada, polis otosuna bindirilen Y.D.’nin yanına gelen komşuları, “Ne yapıyorsun abla? Kendine gel. Biz seni biliyoruz” diyerek teselli etmeye çalıştı.

Gözaltına alınan Y.D., karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 14:55
  1. Kayseri
  2. Kocasinan
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