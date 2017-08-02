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Sonunda bu da oldu! AK Parti'yi suçladı...

İZDENİZ grevini kaleme alan gazeteci-yazar Emin Çölaşan, bu grev yüzünden İzmir halkının yaşadığı sıkıntıları AK Parti'ye mâl etti.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:52
Sonunda bu da oldu! AK Parti'yi suçladı...

İki hafta önce başlayan İzmir'deki İZDENİZ grevi, İzmirlilere ulaşım çilesi çektiriyor.

Çölaşan, köşesine taşdığı bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Her gün yüz binlerce insan çile çekiyor. Vapurla 20 dakikada gideceği yolu trafikte en erken iki saatte alıyor. Peki ama en önemsiz grevleri bile yesaklayan hükümet bu durumda ne yapıyor? Yasaklama ve erteleme yapmadığı gibi CHP'li belediye yıpransın ve halkın tepkiis artsın diye grevin uzaması için elinden geleni yapıyor!... İzmir hakının çile çekmesini sağlıyor, olanlar göz yumuyor.'

'SONUNDA BU DA OLDU' DEDİRTTİ

İzmir'de halkın yaşadığı bu skandallarla ilgili iktidarı suçlayan Çölaşan, bu yazısıyla sosyal medyada adeta alay konusu oldu

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:52
  1. Emin Çölaşan
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