Rüstem Batum ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
‘Haçlı zihniyetinin artıklarından’ Rüstem Batum, FETÖ ile aynı söylemlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan darbe yapmasını beklediğin söyledi.21 Haziran 2017 Çarşamba 13:14
YENİAKİT.COM.TR - ‘Haçlı zihniyetinin artıklarından’ Rüstem Batum, Fetullahçı Terör Örgütü ile aynı söylemlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçilmiş AK Parti hükümetine ve seçilmiş cumhurbaşkanına darbe yapmasını beklediğin söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu’nun başlattığı sözde ‘adalet’ yürüyüşüne arka çıkan Batum, darbe seviciliğini açık açık paylaştı. Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Batum, “Halk kılıçdaroğlu'ndan tartışma değil diktatörü indirmek için harekat planı bekliyor. Netice alınmazsa yürüyüş sonunda ne yapılacak?” ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası Batum’un 15 Temmuz hain darbe girişimini başlatan FETÖ ile ilişkisi olup olmadığı merak konusu oldu.
‘HAÇLI ARTIĞI BATUM’
Sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımlar ile zaman zaman zaman gündeme gelen yorumcuların ‘haçı artığı’ diye söz ettiği Batum, 7 Haziran seçimleri sonrası kurulan geçici seçim hükümetinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak atanan Ayşen Gürcan’ın başörtüsünden rahatsız olmuştu. Batum, Gürcan’ın tesettürlü fotoğrafı ile Fransız bir bakanın dekolteli müstehcen fotoğrafını ‘Sağdaki Fransa’daki Müslüman kadın bakan soldaki de bizimki...’ mesajıyla birlikta paylaşmış ve aklı sıra tesettürü aşağılamıştı.
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HACI49 dk önce Lan başkasından bekleyeceğine tapan yetiyorsaı sen başlat darbeyidarbe olacakta bu sefer millet size aynıdavranacak öylem? Kml1 sa önce Savcılar göreve...darbe çağrısı yapmak, darbe ümidi beslemek yeter bi alçağı içeri tıkmak için... Murat1 sa önce Hadi bakalım.Kalkışın darbeye.Ama bu defa biz sizi devlete teslim etmeyiz.Devlet gereken cezayı vermiyor.Bu defa biz cezayı vereceğiz.Hepinizi birer cehennem çukuruna gömmezsek anamızdan emdiğimiz süt haram olsun. Nur 1 sa önce Aklı kıtlardan biri konuştuonbeş temmuz ruhu varkenbu ülkede bir kaç çapulcunun darbe yapabikeceğini düşünenbirkörbakan gören kör Ayette Rabbimizin tarifettiği bir insan türüKulakları varduymuyor gözleri var görmüyorhelebir denesinlerbu iş televizyonşovunabenzemezartistçocuk Muhsin1 sa önce EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ BİMERE ATAYIM DA ALSINLAR EVİNDE LAVUĞU. Numan1 sa önce Kim darbe yapacak Dandi Kemal mi? O daha büyük ............. bile yapamaz. Rk1 sa önce Madem muslumanlarisevmiyorsun git Lütfi2 sa önce Ya gahhar,Ya gahhar darbecilere Osman2 sa önce Batum un ağzından ne pislik çıkarsa çıksın o it. Çok biliyorsa kendi eşini dahada dekolte giydirsin bunların hepsi darbe bekliyor işte kanıtı k k zoraki mitinge katıldı peşinden kontrollü darbe dedi bunların hepsi aynı iyi günler İBRAHİM 2 sa önce 15 temmuzuunutmuşa benziyorsun bu millet siz gi haçlı artıklarına gereken cevabı vermişti, ama sizin gibiler yalın hakkını vermek için ara ara ulursunuz