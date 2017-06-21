Rüstem Batum ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum

YENİAKİT.COM.TR - ‘Haçlı zihniyetinin artıklarından’ Rüstem Batum, Fetullahçı Terör Örgütü ile aynı söylemlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçilmiş AK Parti hükümetine ve seçilmiş cumhurbaşkanına darbe yapmasını beklediğin söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu’nun başlattığı sözde ‘adalet’ yürüyüşüne arka çıkan Batum, darbe seviciliğini açık açık paylaştı. Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Batum, “Halk kılıçdaroğlu'ndan tartışma değil diktatörü indirmek için harekat planı bekliyor. Netice alınmazsa yürüyüş sonunda ne yapılacak?” ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası Batum’un 15 Temmuz hain darbe girişimini başlatan FETÖ ile ilişkisi olup olmadığı merak konusu oldu.

‘HAÇLI ARTIĞI BATUM’

Sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımlar ile zaman zaman zaman gündeme gelen yorumcuların ‘haçı artığı’ diye söz ettiği Batum, 7 Haziran seçimleri sonrası kurulan geçici seçim hükümetinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak atanan Ayşen Gürcan’ın başörtüsünden rahatsız olmuştu. Batum, Gürcan’ın tesettürlü fotoğrafı ile Fransız bir bakanın dekolteli müstehcen fotoğrafını ‘Sağdaki Fransa’daki Müslüman kadın bakan soldaki de bizimki...’ mesajıyla birlikta paylaşmış ve aklı sıra tesettürü aşağılamıştı.