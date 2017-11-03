Yastık altındaki 2.47 ton altın ekonomiye kazandırıldı

Hükümet yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için çeşitli teşvikleri bir bir hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrısıyla başlayan süreçte şimdiye kadar vatandaşın yastık altında atıl durumda olan altınları hem vatandaşa kazanç olmaya başladı hem de Türkiye ekonomisine.

2-27 Ekim 2017 tarihleri arasında, banka şubeleri aracılığıyla talep toplama işlemleri gerçekleştirilen Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraç dönemi tamamlandı.

Türkiye hazinesinin açıkladığı veriye göre, 728 günlük altına dayalı kira sertifikası ve satışlarından tahvil satışlarından toplam 2,47 ton altın toplandı.

2 BİN 200 TON ALTIN VAR

Bakan Şimşek'in yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de yastık altı altın miktarının en az 2 bin 200 ton ve yaklaşık 100 milyar dolar değerinde olduğunun tahmin edildiğin söyledi.

Haber7