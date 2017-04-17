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Sonucu hazmedemediler! CHP'den flaş referandum kararı

YSK'nın güvenli bir seçim yaptıramadığı iddiasında bulunan Bülent Tezcan, Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini açıkladı.

Sonucu hazmedemediler! CHP'den flaş referandum kararı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 20:45

CHP, anayasa değişikliği oylaması için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. CHP Grup Başkanvekili Bülent Tezcan, referandum la ilgili şikayetlerini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.

"YSK'YA İTİRAZDA BULUNDUK"

CHP Grup Başkanvekili Bülent Tezcan, "Sayım yapıldığı andan itibren gizli sayım yapıldığı şikayetleri gelmiştir. Bunların üzerine sayım başladıktan sonra YSK'ya itirazlarda bulunduk" dedi.

"TARİHİMİZİN KARA SAYFASINDA YERİNİ ALACAK"

"Açık oy, gizli sayım ilkesinin uygulandığı sopalı seçim olarak tarihimizin kara sayfasında yerini alacaktır" diyen Tezcan, YSK'nın güvenli bir seçim yaptıramadığını ileri sürdü.

 

 
Etiketlerchpaymreferandum
HABER YORUMLARI
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özgür

Gözümüze görünmeyinde,Nereye istiyorsanız oraya gidin Nasreddin hocanın dediği gibi...

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lütfi

Ya sahi onlar seçimleri kendi şimdi söyledikleri gibi yapmamışlarmıydı.Tarihi itiraf ediyorlar.Allah söyletiyor.

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ahmetöztürk

Bunlar bizi kendi gibi sanıyorlar,chp geçmişte yaptıklarını bizim onlarada aynı şeeyi yaptığımızı sanıyorlar,açık oy gizli sayım,eyyyy chp sen geçmişşnde bunları yaptın,biz bunu sana asla yapmayız rahat ol

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memduh

son 30 yılın en olaysız kavgasız gürltüsüz seçimiydi ilk defa seçim binası sakindi seçmenlerde efendi efendi oylarını kullanıp gittiler bina içinde lak lak yapan boş bir insan bile yoktu o derece güvenlik tedbirleri gayet iyiydi

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