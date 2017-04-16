% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Sonucu gördü! Erdoğan o belediye başkanını arayıp…

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut'u arayarak tebrik etti.

Sonucu gördü! Erdoğan o belediye başkanını arayıp…
Eklenme: 16 Nisan 2017, 20:07

Referandumda yüzde 96,3 oy çıkaran adıyaman’ın Sincik ilçe Belediye Başkanı Mehmet Korkut’u arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincik halkına teşekkür etti.

Adıyaman’ın resmi olmayan sonuçlara göre Sincik ilçesinde yüzde 96.3 oranla ‘Evet’ oyu çıktı. 2011 Genel seçimlerinde yüzde 91.57 oy oranı ile Ak Parti’ye destek veren Sincik ilçesi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 95.7 oy oranı ile şampiyonluk ünvanını korumuştu. 7 Haziran 2015 Genel seçimlerinde de yüzde 90.71 oy oranı ile şampiyon olan ilçe son halk oylamasında ise açıklanacak resmi sonuçlara göre yeniden şampiyon olması bekleniyor.

 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçede çıkan alınan yüzde 96.3 oranla ‘Evet’ oyu üzerine Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut’u telefonla arayarak yüzde 96.3 oy oranı için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonla görüşmesi sonrası Başkan Korkut, görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız telefon görüşmesinde, bütün Sincikllilere teşekkür ederek selamlarını iletmemi istediler" ifadelerini kullandı.

 
EtiketlererdoğansincikoyseçimAk PartiadıyamanTayyip ErdoğanCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan
HABER YORUMLARI
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Öztürk

% 100 hak veriyorum kardeş..aynen senin gibi düşünüyorum

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kemalökten

SAyın Cumhurbaşkanım Ankara ve İstanbul başkanlarını arayıp başarısızlığın sebebini sormalısınız....

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Hayal kirikligi

Başarisiz olan il teskilatlarinida cezalandirsin sayn. Cumhurbaskanimiz mesela ben aydindan yaziyorum yüzde 64 hayir nedir ya diyarbakirmi burasi burda zaten akparti teskilati yüzünden bidahaki secimde millet vekili cikaramicaz biz süleyman soylu geliyo 3 5 tane insana konusma yapiyo insan bi organizasyon yapar nerdeeee yazik cok yazik

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yasin

Onerim olarak partililere ucretsiz kart verip hizmetlerden faydalandirilmasidir

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Gokhan Gunes

En kisa zamanda Sincik Et ve Sut urunleri merkezi acilmali!!!

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GERÇEK

Harran,a selam yok mu?Rekor Harran,ın %97

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Hasan özer

Tüm belediye başkanlarında öyle çalışsa idi sonuç daha iç açıcı olur kimsede kem küm edemezdi.Onun için muhtar+belediye başkanı 'il ve ilçe başkanı' millet vekillerini seçerken dikkat eder ler inşallah.Vatana millete hayırlı olması dileğiyle selamlar

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İbrahim Eser

Çok doğru kardeşim isim verelim, antalya, denizli, izmir, adana, mersin ne gereksiz ilgi ne gereksiz yatırım adamlar istemiyor hizmeti zorlamı sokacaksın tersinden bakalım onlar iktidar olaydı zırnık koklatmazdı sonra hep verenler aptalmı neden en azından eşit hizmet, yatırım alınamıyor bu duruma sitem ediyorum açıkça

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hamido

Avrupa ve amerika haçlı ittifakı,Yerli ve yabancı terör örgütlerine rağmen secdesiz ,münafık, ateist guruha rağmen içimizdeki beyinsizlere rağmen ELHAMDULİLLAH Evet. Yolun açık başın dik Hizmetin çok olsun REİS.

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Faik

Bizler hayırlı evlat onlar asi evlat ama yinede Allah bu millete de devlete de zeval vermesin diyelim

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gıyaseddin kıyas

Şampuana gerekmi var şakşak alkışlarla yaşıyom. Musluman mahallede salyangoz kurbağa bacağı satılmazki anam.bende sandım izmirde antalyada bu oy oranı %98 hayır diyen kurbağa lokantasındakilerde teprik edilirmi edenin anlında süriyeliler öpsün.

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YAVUZ

Sayın başkanım üsküdar belediye başkanını da arayıp hesap sorarsınız diye bekliyoruz neden dersenis 15 yıldır bir imar çıkaramadılar askıya çıkardıkları imarı geri çekip verdikleri hakları geri aldılar park olarak kullanılan yerleri konut alanı konut alanlarına parkları getirdiler maalesef üsküdarda sıradan masa başı memuru bile olamayacaklar belediye başkanlığı yapıyor

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ibrahim

Dogru soylemissin kardeş

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mesut cem bayima

nede olsa benim memleketim

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CİHANGİRSELÇUKOSMANLI

EVETREİS !...SENİNLEOMUZ OMUZAGECE GÜNDÜZ ÇALIŞANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN!. AMA...BOSTANKORKULUĞU GIBIAK PARTI İL-İLCETEŞKILATKOLTUKLARINIİŞGAL EDEN..REİSİNSIRTINDAN SEÇİMGALIPLİĞINARALARIATANLARADA YAZIKLAR OLSUN !....

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Kaktüs

Gercek lider böyle olur iste size böyle demokrasi dersi verecek! BBC de yazmış; Evet oyları onde; aydın akademisyen diye yasını basını almis 80 lik bir hanımın fotosu konulmuş efendim bu hanim cocuklarının geleceginden korkuyormus; çünkü ülke EVET ile muhafazakar bir diktatörlüğün girdabına girecekmiş. Bunlar var ya bunlar şeytanın dölleri; nasıl şeytan 24 saat nobetteyse bunlar da öyle. Madem demokrasi var; 52% evet e saygı duyacaksın yahu elin gâvuruna açıklama yapsan ne olur yapmasan ne olur onlardan bize dost olmaz zaten ama bu laikligin ne olduğunu bilmeyen laik liberal veya inançtan uzak güruh sagda solda böyle konuşuyorlar ki maksat ülkede dirlik düzenlik olmasın. Bizleri vatanımızda bize düşman olan bu şeytanların şerrinden körü Ya'Rabb, Âmin!Sonuna kadar Erdoğan la durmak yok yola devam ver Mehteri ver!!! Alhamdulillah...

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Oğuzsoylu

içim acıyor benim Memleketim %75 evet veriyor hiç hizmet alamıyor ençok hizmet alan ege şehirleri Hayır veriyor ,anlaşılmıştırki af edersiniz bir yerinizide yırtsanız ideolojik saplantı içinde olan toplumdan destek alamazsınız onun için o yerlere hizmet vermeyeceksin kendi belediyeleri ne hizmet veriyor görsünler havaalanı yapma kardeşim istanbul,Ankara,Konya ya otobüsle çile çekerek gitsinler .

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Recep

Gökçek'i değil aradı mı?

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abuzer

Twittercılar kürdlere küfrederler..sincik %100 kürd ;:)))))))

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