Sonuçlar açıklandı, Merkel'i yıkan anket

YouGov araştırma kuruluşu tarafından yapılan kamuoyu anketinde, Almanların yüzde 47’si Merkel’i 2021 yılındaki genel seçimlerde tekrar başbakan olmak için seçimlere katılmamasını istedi.

Ankete katılanların yüzde 36’sının Merkel’in dört yıl daha görevinin başında olmasını istediği belirlendi.

ÇOĞUNLUK GİTMESİNİ İSTİYOR

Sosyal Demokrat seçmenler arasındaki yapılan araştırmada Şansölye Merkel’den kurtulmak isteyenlerin oranı yüzde 64 olurken, Yeşiller Partisi seçmenleri arasında Merkel’in gitmesini isteyenlerin oranı yüzde 40 oldu. Hür Demokrat Parti (FDP) seçmenlerinin yüzde 55’i ve Sol Parti taraftarları yüzde 67 oranında Merkel’in gitmesini istiyor.

Almanya için Alternatif Parti AfD taraftarlarının yüzde 82’sinin Merkel’den bir an önce kurtulmak gerektiği konusunda görüş belirttikleri tespit edildi.

Öte yandan, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz’a olan destekte de düşüş yaşandığı açıklandı.