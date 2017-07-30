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Sonu görünmüyor! 20 kilometreyi buldu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen TIR’lar 20 kilometre kuyruk oluştururken, izinlerini geçirmek için yurda giriş yapmak isteyen gurbetçiler yüzlerce araçlık konvoyla yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü,  Kapıkule’de son 3 günde 20 bin araçla 68 bin Türk işçinin yurda giriş yaptığını açıkladı.

30 Temmuz 2017 Pazar 16:37
Sonu görünmüyor! 20 kilometreyi buldu

Türkiye’nin Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda 3 gündür büyük ve küçük araç yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yükleri ile Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR’lar 20 kilometre kuyruk oluşmasına neden oldu. Sıranın kendisine gelmesini bekleyen TIR sürücüleri yoğunluğun yakıt kuyruğundan ve Bulgaristan’ın oluşan yoğunluğa cevap verememesinden kaynaklandığını dile getirdi. Saatlerce kuyrukta bekleyen sürücüler, temel ihtiyaçlarını dahi giderememekten şikayetçi.

İstanbul’dan yüklediği ihraç yükünü Almanya’ya götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı’nda 2 gündür sıranın kendisine gelmesini bekleyen Cafer Soylu, "Neden beklediğimizi bilmiyoruz. 2 gündür aç, susuz çaresiz şekilde burada bekliyoruz" dedi. Diğer TIR sürücüleri de kuyrukta beklemelerine isyan ederek yetkililerden yardım istedi. Bulgaristan açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ise TIR kuyruğu 10 kilometreyi buldu.

KAPIKULE’DE GURBETÇİ YOĞUNLUĞU

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısı’nda gelen Türk işçileri yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre son 3 günde Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda 20 bin araç ile 68 bin yolcu giriş yaptı. Almanya’dan Giresun'daki ailesiyle tatilini geçirmek üzere yurda giriş yapan ve  Nilgün Durukan, Bulgar ve Sırbistan gümrüklerinde çok beklediğini belirterek, "Almanya’dan 2 gün önce yola çıktık. Önce Sırbistan ardından Bulgaristan gümrüklerini geçmek için saatlerce beklettiler. Türkiye’ye giriş yaparken uzun kuyruk vardı. Burada da çok bekledik ama vatanımıza canım feda" dedi.

Hava sıcaklığının gölgede 35 dereceyi bulduğu Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçilerin ülkeye giriş yapmak için bekleyişleri devam ediyor. Yetkililer, yola çıkacak Türklerin, sınır kapılarını canlı olarak gösteren internet sitelerini takip etmelerini istedi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 16:37
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