Sonkaya, alçaklığın bu kadarına pes doğrusu...

Özellikle AK Parti hükümeti döneminde bütün seçimlerde % 80 ve 90 arası oy vererek destek çıkan ve tarih boyunca devletine, milletine ve bayrağına sahip çıkarak bu yönde taraflı tarafsız herkesin büyük takdirini kazanmış olan Çelikhan’ın tütün üreticilerimizi terörün ana merkeziymiş gibi gösteren Star gazetesinin yaptığı bu davranış tam anlamıyla bir alçaklık olduğunu ifade eden Abdulkerim Sonkaya, Gazete de çıkan bu haber yöre insanlarını ve eli nasırlı tütün üreticilerimizi derinden üzdüğü gibi gerçek dışı bu sanal haber ile tarafsızlık ilkesine de gölge düşürdüğünü kaydetti.

Sonkaya, “Yayınladığı bu haberle kim bilir Hükümet içinde ve hükümete destek veren birilerine rant sağlamak için başlatılan kampanyanın tamamıyla bir algı operasyonu olduğuna inanıyorum. Temennimiz o ki başta milletvekillerimiz olmak üzere siyasi parti temsilcilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, belediye başkanlarımızın ve basın camiasının konu ile ilgili tepkisini geciktirmeden ortaya koymaları kaçınılmaz olmuştur.

Anlaşılan o ki, bu alçak yayınlarla ve oyunlarla AK Parti hükümetini bitirme ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kendilerini seven ve destekleyen insanlara karşı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bu algı operasyonu ile birlikte birileri bu işin kaymağını yesin diye kim bilir binlerce ve milyonlarca çiftçilerimiz açlığa ve sefalete sürüklenecek. Ve kim bilir binlerce insan işsizlikten devletin omzuna büyük bir kambur olacak.

Bu haberden sonra bugün İstanbul'un birçok ilçelerinde tütün satışı yapanlara operasyon düzenlendiğini ve iş yerlerine kilit vurduklarını duyunca elbette üzülmemek elde değil. Bu düpedüz Adıyaman ve Çelikhan insanlarına yapılan en büyük alçaklık ve ihanettir. Bu memlekette bu alçaklığa dur denecek kadar helal süt emmiş yürekli insanların da olacağını düşünüyorum. Bu haberi yapan ve yayına veren kahpelere de bu olayın yanında kâr kalmaması en büyük temennimizdir.

Ailenin nafakasını helalyoldan tütün tarlalarında çalışarak kazanan eli nasırlı Ninelerin, Dedelerin, Annelerin ve Bacıların emeğini görmemezlikten gelerek onları terör örgütü olarak adlandırıp haber yapanlar unutmasınlar ki en büyük terörist kendileridirler. Tütün tarlalarına inmeden, yöre insanların çektiği çileyi görmeden, onların çocukların okul masrafını karşılamak ve onları devletine milletine hayırlı bir evlat yetiştirmek için içinde bulunduğu çile ve ızdırabı bilmeden, yöre halkının ne denli devletine ve milletine sadakat gösterdiğini anlamayıp, masa başında haber yapanlar asıl en büyük teröristin kendileri olduğunu bilmesi lazım” diyerek konuyla ilgili tepkisini dile getirdi.