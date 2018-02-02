Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'na savaş açtı

Sözcü yazarı Soner Yalçın, 'Kemalizm' güzellemeleri yaptığı bugünkü yazısında yaklaşan kurultay öncesi CHP’lileri isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı cephe almaya davet etti.

02 Şubat 2018 Cuma 11:41
Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'na savaş açtı

CHP’de iç çalkantılar bir türlü bitmek bilmiyor. Kurultaylar partisi CHP yeni bir kurultaya daha gidiyor. 3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak 36. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu,  CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal ve eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk yarışacak.

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, kurultay öncesi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yalçın CHP’nin kirli tarihini öve öve bitiremediği ve bolca kemalizm propagandası yaptığı yazısında isim vermeden mevcut CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na savaş açtı. CHP’lileri kemalizm sloganlarıyla gazlayan Soner Yalçın, CHP’lileri Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı tavır almaya davet etti.

İşte Yalçın’ın yazısından o bölüm;

(...) CHP'nin “Kemalizm” gibi büyük tarihsel teme­li var.

Bu nedenle diyorum ki:

CHP'liler!

Makamın-koltuğun-paranın ve siyasi ihtirasın köle­si “profesyonel politikacıla­ra” gerekli dersi verin.

Şeytani hilekarlıkla partiye sızanlara gerekli dersi verin.

“Kemalizmi”, pragmatist demogojiye kurban edenlere gerekli dersi verin.

Biliniz ki, her yerde olan hiçbir yerde olamaz. Kökü­nüzü unutmayınız.

“Kemalizme” inançsız­lık yıkım getirir.

CHP, kendi tarihinden, devriminden korkmamalıdır, utanmamalıdır.

Batı'nın köhnemiş siya­si-ekonomik rüzgarların­da savrulmamalıdır.

CHP'ye “Kemalist ruh” yeter!

Yarını inşa edecek olan ülkü “Kemalizm”dir.

Kendinize güveniniz. Yapa­bilirsiniz. (...)

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 11:41
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Muharrem İnce
  3. Ömer Faruk Eminağaoğlu
  4. Ümit Kocasakal
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi
    1. İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi
    2. Maliye Bakanı'ndan ÖTV indirimi müjdesi!
    3. Babadan oğula katliam
    4. Yıldız futbolcunun Galatasaray'a imza..
    5. Lionel Carole'a şok! Ortada kaldı
    6. Dışişleri'nden ABD'ye tepki!
    7. Tatil bitiyor, okul fobisine dikkat!
    8. Asılanlar gerici asanlar kahraman gibi..
    9. Acun Medyanın Kalemi mi Kırıldı?
    10. Bu yumurtanın tanesi 40 lira!
    11. Görülmemiş hainlik! Ermenistan PKK'ya...
    12. Kadın örgütleri rezalete sessiz!..
    13. FETÖ'cü inşaat devine büyük şok!
    14. Dikkat çeken ittifak açıklaması: Oy..
    15. Bakan Yılmaz 'Asıl öğretmen açığı..
    16. Başbakan müjdeyi verdi: Hiç sollamadan..
    17. Fransa'da helikopterler çarpıştı:..
    18. AB ülkelerini korkutan rapor! 'Terör..
    19. TTB soruşturmasında flaş gelişme
    20. Tedbir kararına muhalefet eden şarkıcı..
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!
    ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!