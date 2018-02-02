Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'na savaş açtı
Sözcü yazarı Soner Yalçın, 'Kemalizm' güzellemeleri yaptığı bugünkü yazısında yaklaşan kurultay öncesi CHP’lileri isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı cephe almaya davet etti.02 Şubat 2018 Cuma 11:41
CHP’de iç çalkantılar bir türlü bitmek bilmiyor. Kurultaylar partisi CHP yeni bir kurultaya daha gidiyor. 3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak 36. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal ve eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk yarışacak.
Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, kurultay öncesi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yalçın CHP’nin kirli tarihini öve öve bitiremediği ve bolca kemalizm propagandası yaptığı yazısında isim vermeden mevcut CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na savaş açtı. CHP’lileri kemalizm sloganlarıyla gazlayan Soner Yalçın, CHP’lileri Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı tavır almaya davet etti.
İşte Yalçın’ın yazısından o bölüm;
(...) CHP'nin “Kemalizm” gibi büyük tarihsel temeli var.
Bu nedenle diyorum ki:
CHP'liler!
Makamın-koltuğun-paranın ve siyasi ihtirasın kölesi “profesyonel politikacılara” gerekli dersi verin.
Şeytani hilekarlıkla partiye sızanlara gerekli dersi verin.
“Kemalizmi”, pragmatist demogojiye kurban edenlere gerekli dersi verin.
Biliniz ki, her yerde olan hiçbir yerde olamaz. Kökünüzü unutmayınız.
“Kemalizme” inançsızlık yıkım getirir.
CHP, kendi tarihinden, devriminden korkmamalıdır, utanmamalıdır.
Batı'nın köhnemiş siyasi-ekonomik rüzgarlarında savrulmamalıdır.
CHP'ye “Kemalist ruh” yeter!
Yarını inşa edecek olan ülkü “Kemalizm”dir.
Kendinize güveniniz. Yapabilirsiniz. (...)