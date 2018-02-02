Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'na savaş açtı

CHP’de iç çalkantılar bir türlü bitmek bilmiyor. Kurultaylar partisi CHP yeni bir kurultaya daha gidiyor. 3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak 36. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal ve eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk yarışacak.

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, kurultay öncesi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yalçın CHP’nin kirli tarihini öve öve bitiremediği ve bolca kemalizm propagandası yaptığı yazısında isim vermeden mevcut CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na savaş açtı. CHP’lileri kemalizm sloganlarıyla gazlayan Soner Yalçın, CHP’lileri Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı tavır almaya davet etti.

İşte Yalçın’ın yazısından o bölüm;

(...) CHP'nin “Kemalizm” gibi büyük tarihsel teme­li var.

Bu nedenle diyorum ki:

CHP'liler!

Makamın-koltuğun-paranın ve siyasi ihtirasın köle­si “profesyonel politikacıla­ra” gerekli dersi verin.

Şeytani hilekarlıkla partiye sızanlara gerekli dersi verin.

“Kemalizmi”, pragmatist demogojiye kurban edenlere gerekli dersi verin.

Biliniz ki, her yerde olan hiçbir yerde olamaz. Kökü­nüzü unutmayınız.

“Kemalizme” inançsız­lık yıkım getirir.

CHP, kendi tarihinden, devriminden korkmamalıdır, utanmamalıdır.

Batı'nın köhnemiş siya­si-ekonomik rüzgarların­da savrulmamalıdır.

CHP'ye “Kemalist ruh” yeter!

Yarını inşa edecek olan ülkü “Kemalizm”dir.

Kendinize güveniniz. Yapa­bilirsiniz. (...)