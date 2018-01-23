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Söndürülmemiş izmaritler 8 bin 420 yangına neden oldu

İstanbul İtfaiyesi, 2017'de 8 bin 420'si  söndürülmemiş sigara izmaritinden kaynaklanan 25 bin 73 yangına müdahale etti.

23 Ocak 2018 Salı 11:50
Söndürülmemiş izmaritler 8 bin 420 yangına neden oldu

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı  verilerinden derlediği bilgiye göre, söz konusu dönemde İstanbul'da yangın çıkış  nedenleri arasında sigara izmariti ilk sırada yer aldı.

Kentte çıkan yangınların yüzde 33,6'sını oluşturan 8 bin 420 yangına,  söndürülmemiş izmaritler yol açtı.

İstanbul'da son 5 yılın verileri dikkate alındığında ise sigara  izmaritinden çıkan yangınların sayısı ve yüzdesi 2017'de en düşük seviyesini  gördü.

2013'te 13 bin 10, 2014'te 9 bin 168, 2015'te 10 bin 532, 2016'da 11  bin 341 olan sigara kaynaklı yangınlar 2017'de 8 bin 420 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da, elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ise çıkış sebepleri  arasında ikinci sırada yer aldı. İlde elektrik kontağından 6 bin 259 (yüzde 25),  kasıtlı şekilde bin 981 (yüzde 7,9), çocukların ateşle oynaması sonucu 867 (yüzde  3,5), elektrikli aletlerle ilgili ise bin 206 (yüzde 4,8) yangın çıktı.

Yangınların bin 100'ü (yüzde 3,5) ise "baca" sebepli olarak  istatistiklere yansıdı.

1 YILDA 127 BİN 284 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Bunların 16 bin 933'ü "yapısal yangınlar", 8 bin 140'ı ise "yapısal  olmayan yangınlar" kategorisinde değerlendirildi.

Ekipler, "yangın olmayan"  27 bin 998 olay (sıkışmalı trafik kazası,  sel/su baskını, can kurtarma, güvenlik tedbirleri) için sahaya çıktı.

Bu dönem istatistikleri dikkate alındığında İstanbul'da her 20,9  dakikada bir yangın çıktı.

127 bin 284 olaydan geride kalanlar ise ambulans çıkışları olarak  istatistiklere yansıdı.

Yapısal kategoride değerlendirilen olayların 5 bin 762'si konut, bin  781'i araç, 166'sı fabrika, 9 bin 224'ü ise diğer bina yangınları olarak  kayıtlara geçti.

Yangınlar, yangın olmayan diğer olaylar ve diğer itfaiye çıkışları  dikkate alındığında itfaiye ekipleri 4,12 dakikada bir olaya müdahalede bulunmak  zorunda kaldı.

Kentte yangınların yüzde 35,6'sı 12.00-18.00, yüzde 34,4'ü  18.00-00.00, yüzde 16,1'i 06.00-12.00, yüzde 13,9'u ise 00.00-06.00 saatlerinde  çıktı.

MÜDAHALE SÜRESİ KISALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri,  2017'de yangınlara müdahale süresinde 2013'e göre önemli gelişme gösterdi. Buna  göre, yangınlara müdahale süresi 6 dakikadan 5 dakika 28 saniyeye, diğer itfai  olayların ortalaması da 6 dakika 3 saniyeden 5 dakika 36 saniye olarak  gerçekleşti.

AYLARA GÖRE DAĞILIM

İstanbul'da 2017'de çıkan yangınların aylara göre dağılımı ise şöyle:

OCAK     2 bin 76    

ŞUBAT   Bin 836

MART     Bin 985

NİSAN     2 bin 7

MAYIS     Bin 807

HAZİRAN   2 bin 263    

TEMMUZ    3 bin 99    

AĞUSTOS   2 bin 554    

EYLÜL     2 bin 321    

EKİM     Bin 673

KASIM     Bin 670

ARALIK    Bin 782

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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