Söndürülmemiş izmaritler 8 bin 420 yangına neden oldu

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, söz konusu dönemde İstanbul'da yangın çıkış nedenleri arasında sigara izmariti ilk sırada yer aldı.

Kentte çıkan yangınların yüzde 33,6'sını oluşturan 8 bin 420 yangına, söndürülmemiş izmaritler yol açtı.

İstanbul'da son 5 yılın verileri dikkate alındığında ise sigara izmaritinden çıkan yangınların sayısı ve yüzdesi 2017'de en düşük seviyesini gördü.

2013'te 13 bin 10, 2014'te 9 bin 168, 2015'te 10 bin 532, 2016'da 11 bin 341 olan sigara kaynaklı yangınlar 2017'de 8 bin 420 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da, elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ise çıkış sebepleri arasında ikinci sırada yer aldı. İlde elektrik kontağından 6 bin 259 (yüzde 25), kasıtlı şekilde bin 981 (yüzde 7,9), çocukların ateşle oynaması sonucu 867 (yüzde 3,5), elektrikli aletlerle ilgili ise bin 206 (yüzde 4,8) yangın çıktı.

Yangınların bin 100'ü (yüzde 3,5) ise "baca" sebepli olarak istatistiklere yansıdı.

1 YILDA 127 BİN 284 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Bunların 16 bin 933'ü "yapısal yangınlar", 8 bin 140'ı ise "yapısal olmayan yangınlar" kategorisinde değerlendirildi.

Ekipler, "yangın olmayan" 27 bin 998 olay (sıkışmalı trafik kazası, sel/su baskını, can kurtarma, güvenlik tedbirleri) için sahaya çıktı.

Bu dönem istatistikleri dikkate alındığında İstanbul'da her 20,9 dakikada bir yangın çıktı.

127 bin 284 olaydan geride kalanlar ise ambulans çıkışları olarak istatistiklere yansıdı.

Yapısal kategoride değerlendirilen olayların 5 bin 762'si konut, bin 781'i araç, 166'sı fabrika, 9 bin 224'ü ise diğer bina yangınları olarak kayıtlara geçti.

Yangınlar, yangın olmayan diğer olaylar ve diğer itfaiye çıkışları dikkate alındığında itfaiye ekipleri 4,12 dakikada bir olaya müdahalede bulunmak zorunda kaldı.

Kentte yangınların yüzde 35,6'sı 12.00-18.00, yüzde 34,4'ü 18.00-00.00, yüzde 16,1'i 06.00-12.00, yüzde 13,9'u ise 00.00-06.00 saatlerinde çıktı.

MÜDAHALE SÜRESİ KISALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2017'de yangınlara müdahale süresinde 2013'e göre önemli gelişme gösterdi. Buna göre, yangınlara müdahale süresi 6 dakikadan 5 dakika 28 saniyeye, diğer itfai olayların ortalaması da 6 dakika 3 saniyeden 5 dakika 36 saniye olarak gerçekleşti.

AYLARA GÖRE DAĞILIM

İstanbul'da 2017'de çıkan yangınların aylara göre dağılımı ise şöyle:

OCAK 2 bin 76

ŞUBAT Bin 836

MART Bin 985

NİSAN 2 bin 7

MAYIS Bin 807

HAZİRAN 2 bin 263

TEMMUZ 3 bin 99

AĞUSTOS 2 bin 554

EYLÜL 2 bin 321

EKİM Bin 673

KASIM Bin 670

ARALIK Bin 782