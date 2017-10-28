Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sonbahar enfeksiyonlarına karşı neler yapılabilir?

Hava sıcaklıklarındaki ani değişimler üst solunum yolları hastalıklarında artışlara neden olabiliyor. İşte alınabilecek önlemler...

28 Ekim 2017 Cumartesi 18:52
Sonbahar enfeksiyonlarına karşı neler yapılabilir?

Belirtileri griple karıştırılan üst solunum yolu enfeksiyonları ihmal ediğinde daha ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Alınabilecek önlemlerin başında ise zamanında aşılanmak geliyor.

 Bağışıklık sisteminiz zayıf ise bu belirtilerle karşılaşmanız an meselesi. Özel bir hastanenin Dahiliye Bölümü'nden Uz. Dr. Özgür Mollaoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Bağışıklık sisteminiz zayıf ise bu belirtilerle karşılaşmanız an meselesi

Sonbahar aylarında yaşanan hava değişiklikleri bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Bu dönemde;

- Eklem ağrıları
- Ateş
- Bademcik şişliği
- Kuru öksürük
- Kas ağrıları ve kırgınlık
- Burun akıntısı
- Baş ağrısı gibi şikayetlerle ortaya çıkan üst solunum yolu enfeksiyonları benzer belirtiler veren grip ile karıştırılmaktadır. 

Çocuğunuzdan bulaşabilir

Üst solunum yolu enfeksiyonları grip gibi solunum yoluyla bulaşmaktadır. Okulları açılmasıyla birlikte çocukların kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirmesi solunum yoluyla yayılan hastalıkların sayısında artışa neden olabilmektedir. Damlacık yoluyla çocukların arasında hızla yayılan hastalıklar rahatlıkla yetişkinlere de geçebilmektedir. 

Nezledir geçer demeyin

Sinüsler ve boğazları etkileyen üst solunum yolu enfeksiyonlarının tamamı alt solunum yollarına inme eğilimindedir. Nasılsa geçer diyerek önemsenmeyen üst solunum yolu enfeksiyonları vücudun direncinin de düşmesine zemin hazırlayarak zatürre, bronşit gibi ciddi hastalıklara neden olabilmektedir. 

Aşı olmayı ihmal etmeyin

Üst solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte grip hatta zatürre için en iyi korunma yolu aşılanmaktır. Özellikle gebe kalmayı planlayan, yaşlılar, hipertansiyon ve kronik böbrek hastaları gibi risk grubunda bulunan kişilerin aşılanması yüksek oranda koruma sağlamaktadır. Bir önceki sezonda etken olan virüsleri içeren aşı, yeni sezonda ortaya çıkan virüslerle uygunluk oluşturursa koruyuculuk artmaktadır. Her yıl ortaya çıkan virüs aynı olsa dahi aşının etkisi zaman içerisinde azalacağından her yıl tekrar aşı olmak gerekmektedir. 

Hastalıklardan korunmak için 10 öneri

1. Sonbahar aylarının başında grip ve zatürre aşısı yaptırılmalıdır

2. Ellerin sık sık yıkanması gerekmektedir. 

3. Kaliteli uyku düzeni sağlanmalıdır.

4. Dışarı çıkarken üşütmemek ve terlememek için kat kat giyinilmelidir. 

5. Grip ya da soğuk algınlığı geçiren kişilerden uzak durulmalıdır.

6. Sık dokunulan eşyalar sürekli temizlenmelidir. 

7. Ev işyeri gibi uzun süre zaman geçirilen ortamlar havalandırılmalıdır.

8. Sağlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir. 

9. Kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak durulmalıdır.

10. Gerekirse doktor kontrolünde vitamin desteği alınmalıdır.

(Kadın ve Kadın)

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 18:52
  1. Sonbahar enfeksiyonları
  2. Enfeksiyon
  3. nezle
  4. aşı
  5. elleri yıkamak
  • abdoabdo30 dk önce
    basit bir nezle için aşı olunmaz. vücudu ilaçlara alıştırmayın. sonra vücudunuz tembelleşir dirençsiz olur. bırakın vücudunuz biraz savaşsın. savaştıkça dahada kuvvetlenir. doktorları vede ilaç fabrikatörleri yahudileri zengin etmeyiniz.
  • KocasolakKocasolak43 dk önce
    Ne aşısı yine yahu, kimin cebi dolacak. Millet ihlamur nane limon atlatıyor, siz paraya doymadınız mı daha. Reis yine dizi rezil eder, aşı olmuyorum der yine.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AK Parti'den 'Melih Gökçek' açıklaması
  1. AK Parti'den 'Melih Gökçek' açıklaması
  2. PKK'lıları Türklere saldırtan..
  3. İstanbul'u kana bulayacaklardı
  4. Karamollaoğlu'ndan 'İyi Parti'..
  5. CHP'den 'Aytun Çıray' hakkında flaş..
  6. Bozguna uğrayan Barzani'ye bir şok..
  7. Video Yardımcı Hakem ilk kez kullanıldı
  8. Barzani'den sürpriz mektup! İstifa..
  9. Özbek'ten Sabri için sürpriz çağrı
  10. Süper Lig'de Alanyaspor, Beşiktaş'ı..
  11. 'Reis' diye haykırdı ama...
  12. İslam düşmanı yazar şok oldu
  13. ABD'yi korkutan rapor: Kim, nüfusun..
  14. Melih Gökçek'e MHP'den şok haber
  15. Yıldırım: Ne söz verdiysek hepsini..
  16. "Kennedy suikasti" kararı Trump'ın..
  17. Sonbahar enfeksiyonlarına karşı neler..
  18. Barcelona, Arda Turan kararını verdi
  19. Kum fırtınası faciası: 2 ölü, 22 yaralı
  20. Taliban,'43 ABD askerini öldürdük'..
Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.10.2017
Akşener'e en çok oy hangi partiden gidecek ?
Akşener'e en çok oy hangi partiden gidecek ?
Dr. İhsan Şenocak hocanın açığa alındığı iddia ediliyor... İhsan Şenocak kimdir?
Dr. İhsan Şenocak hocanın açığa alındığı iddia ediliyor... İhsan Şenocak kimdir?