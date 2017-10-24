Sonbahar ''Doğa yürüyüşüne'' ilgiyi arttırdı

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Mersin'de hafta sonları denize girmeyi tercih edenlere halen rastlanırken, yüksek noktalarda ve vadilerde de sonbahar etkisini gösteriyor.

Sonbaharı doğada karşılamak isteyen fotoğraf ve yürüyüş tutkunları, Erdemli ilçesindeki Lamos ile Bozyazı ilçesindeki Sini Çayı vadilerinin yolunu tuttu.

Her iki kanyonda yürüyüş yapan Erdemli Ayyıldız Gezginleri Doğa ve Sporlar Kültür Sanat Derneği üyeleri, rotaları boyunca zaman zaman zor anlar yaşasa da parkuru tamamlamayı başardı.

Dernek Başkanı Ferhat Adalı, AA muhabirine, Lamos Vadisi'nin önemli yürüyüş parkurları arasında yer aldığını, Toros Dağları'ndan çıkıp Akdeniz'e dökülen çayın kenarında yürüyüş yapmanın, zaman zaman da buz gibi sulardan geçerek yol almanın mutluluk verdiğini belirtti.

Yürüyüşlerini sadece bu rotayla sınırlı tutmadıklarını vurgulayan Adalı, Karamanastır Şelalesi'ni de bünyesinde barındıran Sini Çayı Vadisi'ni de tercih ettiklerini söyledi.