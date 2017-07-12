Sonatrach Başkanı stratejik hedeflerini duyurdu!

2. Dünya Petrol Kongresi'nde konuşan Sonatrach Başkanı Abdelmoumen Ould Kaddour’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sektörde pek çok soru var. Bunların hepsi devam ederken biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. 1992 yılından sonra petrol ve gaz sektöründe işimize pek çok ortağımız da katıldı. Bunun dışında az arama yapılan madencilik alanları için de yatırımlarımız olacak, bunu geliştirmek istiyoruz.

Stratejik olarak arama çabalarını artırmak, yapılandırma projelerine çalışmak, iş ortamını iyileştirmek, mevcut ortaklıklarımızı kuvvetlendirmek, stratejik ortaklıklar kurmak, petrol hizmet şirketlerinin portföyünü güçlendirmek önceliklerimiz arasında.

Cezayir’de 120 yeni keşfimiz oldu. Önümüzdeki 5 yıl içinde 53 milyar dolar sermaye yatırımı planlıyoruz. 17 milyar dolar da işleme ve ayırma tesislerine verilecek. Yeni üç rafineri inşa edilecek.

ORTAKLIKLAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Ortaklıklar bizim için çok önemli ve stratejik konumda. Bütün pazardaki belirsizliklere rağmen biz ham petrol ve gazın uzun süre pazarda kalacağı ve önemli yer tutmaya devam edeceğini biliyoruz. Güvenle yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Yapılacak ortaklıklar elbette ilgili tüm tarafların çıkarlarını gözetmelidir. Değer zincirinin bütünü risk almayı gerektiriyor. Hepimizin iyiliği için çalışmaya devam edeceğiz.