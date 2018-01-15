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CHP'ye yakın SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi

CHP'ye yakınlığı ile bilinen ve birçok seçim öncesi komik tahminler paylaşan SONAR’ın yeni seçim anketi ortaya çıktı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:01
CHP'ye yakın SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ittifak tartışmalarının hız kazandığı 2018’in ilk günlerinde Fidel Okan'ın yorumlayarak paylaştığı SONAR’ın son seçim anketinde yine komik sonuçlar ortaya çıktı.

İşte o sonuçlar:

AK Parti yüzde 40,10,

CHP yüzde 25,31,

İYİ Parti yüzde 14,22,

HDP yüzde 10,79,

MHP yüzde 7,09,

Diğer yüzde 2,49...

BAYRAKÇI'NIN TAHMİNLERİ TUTMUYOR

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, daha önce yaptığı tahminlerde "Hayır oyları önde", "AK Parti yüzde 40" gibi sonuçlar paylaşmıştı.

Hiçbir tahmini tutmayan Bayrakçı, son anketinde de "AK Parti eriyor, MHP'nin barajın üstüne çıkması mümkün değil" gibi değerlendirmelerde bulundu.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 12:01
  1. Hakan Bayrakçı
  2. AK Parti
  3. CHP
  4. MHP
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