15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sona geliniyor

Çalışmaların aralıksız sürdüğü anıt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Anıtın kendisiyle birlikte çevre düzenleme çalışmaları da eşzamanlı olarak yapılıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında yapımına başlanan eşkenar beşgen mimariye sahip anıtta çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı.

Anıtın çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da eşzamanlı yapılıyor.