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15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sona geliniyor

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde açılacak olan Şehitler Anıtı'nın büyük bölümü tamamlandı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 16:05
15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sona geliniyor

Çalışmaların aralıksız sürdüğü anıt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Anıtın kendisiyle birlikte çevre düzenleme çalışmaları da eşzamanlı olarak yapılıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında yapımına başlanan eşkenar beşgen mimariye sahip anıtta çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı.

Anıtın çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da eşzamanlı yapılıyor.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:05
  1. Erdoğan
  2. anıt
  3. 15 Temmuz
  4. GÜNCEL Haberleri
  • tuğrultuğrul40 dk önce
    15 Temmuzun vatan haini satılmış satılıkları sizin de anıtınız Cehennemin Gayya kuyuları derinliklerinde açılmıştır. Bilgilerinize güle güle yanmalar dileriz...
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