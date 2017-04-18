Son yılların en büyük açlık grevine başladı!

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı İsa Karaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail hapishanelerinde bulunan yaklaşık iki bin Filistinli mahkum, tutukluluk koşullarının iyileştirilmesi için açlık grevine başladı" dedi.



Filistinli tutukluların Filistinli Esirler Günü ile eş zamanlı olarak açlık grevi başlattığını söyleyen Karaka, açlık grevini İsrail'in "zalimane ve vahşi" uygulamalarına karşı bir intifada olarak nitelendirdi.



BERGUSİ AÇLIK GREVİNE BAŞLADI



Fetih Hareketi tarafından yapılan açıklamada, Fetih Merkez Kurulu üyesi Mervan el-Bergusi liderliğinde, İsrail'deki hapishanelerde bulunan Filistinli tutukluların insani durumlarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi başlattığı belirtildi.



İsrail'in, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün Filistinli tutukluların durumunu kontrol etmek amacıyla aylık ziyaretlerin yeniden başlatmasına izin vermesi istenilen açıklamada, tutuklu ailelerinin 45 dakikalık ziyaret süresinin bir buçuk saate çıkarılması ve ziyaretlerin bir daha yasaklanmamasına vurgu yapıldı.



Açıklamada, tutukluların başlattığı açlık grevinin sona ermesi için Fetih Hareketinin 13 maddelik talebi olduğu ifade edildi.

"NEDEN İSRAİL HAPİSHANELERİNDE AÇLIK GREVİNDEYİZ?"



İsrail'in Hadarim hapishanesinde bulunan Fetih Merkez Kurulu üyesi Bergusi, New York Times gazetesinde bugün, "Neden İsrail hapishanelerinde açlık grevindeyiz?" başlığıyla bir makale yazdı.



İsrail hapishanelerinde 15 yıldan beri tutuklu bulunduğunu dile getiren Bergusi makalesinde, "Filistinlilere yönelik uygulanan illegal ve keyfi tutuklamaların yanında mahkumlara yapılan kötü muameleye hem şahit hem de bunun kurbanı oldum. Diğer tüm seçenekleri tükettikten sonra bu ihlallere direnmek için açlık grevine gitmekten başka seçenek olmadığına karar verdim. Bugün başlayan bu açlık grevinde Filistinli mahkumlar bana katılmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırlığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.



Filistin'de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yıl "Filistin Esirler Günü" olarak kutlanıyor.

İSRAİL, AÇLIK GREVİNDEKİ FİLİSTİNLİLERİN AİLELERİYLE GÖRÜŞMESİNİ YASAKLADI!

İsrail Cezaevleri İdaresinin açlık grevindeki Filistinli mahkumların aileleri ve avukatlarıyla görüşmelerini yasakladığı bildirildi.

Filistinli Esirler Kulübü Başkanı Kadura Faris AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli cezaevi yetkililerinin Uluslararası Kızılhaç Örgütüne "açlık grevi dolayısıyla yaşanan olağanüstü durum nedeniyle ziyaretlerin iptal edildiği" yönünde bilgi verdiğini belirtti.

Ziyaret yasağını "açlık grevini kırmak için cezalandırıcı bir uygulama" olarak nitelendiren Faris, grevin ilk günü olan dün de greve öncülük eden mahkumların diğerlerinden ayrılarak başka hapishanelere nakledildiğini ve hücre hapsine konulduğunu hatırlattı.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve İsrail Cezaevleri İdaresinden ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilip tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için dün sabah açlık grevine başlamıştı.