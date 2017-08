Son uyarı Topbaş’tan geldi… ‘Yarın araçlarınızı kullanmayın!’

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş, Kadıköy'de restorasyon çalışmnaları devam eden Hasanpaşa Gazhanesi Enerji Müzesi ve Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. İstanbul'da Sarıyer ve Beykoz bölgelerinde başlayan yağış hakkında uyaraılarda bulunan Topbaş, “Vatandaşlarımızın meteorolojik gelişmelere dikkat etmesi, uyarılara hassasiyet göstermesi, mümkün mertebe toplu araçları kullanması tavsiye ediliyor. Her birey bu hassasiyeti gösterirse sıkıntısız bir dönemi geride bırakırız" dedi.

Enerji Müzesi ve Kültür Merkezi olarak hizmet verecek Hasanpaşa Gazhanesi'nde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında incelemelerde bulunan Topbaş'a projenin danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Afife Batur da eşlik etti, projenin detaylarını anlattı.



TOPBAŞ: TARİHİ TEKRAR AYAĞA KALDIRIYORUZ

Hasanpaşa'nın geçmişte İstanbul'un havagazı üretim tesislerinden biri olduğunu hatırlatan Topbaş, “Tarihi tekrar ayağa kaldırıyoruz. Koruma-kullanma dengesini korumak suretiyle bu işi yapacağız. Yapılara yeni fonksiyonlar veriyoruz" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılacak tesisin bir kültür mekanına dönüşeceğini belirten Topbaş, “Biz yerel yönetimler olarak insanlarımızı ne kadar bir araya getirirsek kent o kadar medenileşir, kentte demokrasi gelişir. Ötekileştirilen, farklı yerleri kullanan toplumlarda gerginlikler, farklılıklar ortaya çıkıyor" dedi. Prof. Dr. Afife Batur da Hasanpaşa Gazhanesi ile ilgili olarak, “Hayatımın üçte ikisini buraya verdim. Öğrencilerim ve şimdi de meslektaşlarımla 25 yıldır burada çalışıyorum. Buraya hayatımı verdim, emeğim çok. Burada her bina uluslararası standartların altında olmayan bir özenle inşa edilmekte, yenilenmektedir" şeklinde konuştu.



“METEOROLOJİK UYARILARA GÖRE BU GECE, Sabah YAĞIŞ OLABİLİR"



Topbaş İstanbul'da beklenen ciddi yağışla ilgili olarak vatandaşları dikkatli olmalarını ve yetkililerin uyarılarına karşı da hassas olmalarını istedi. Topbaş şöyle konuştu:

“İstanbul yağış ortamına girdi. Sabah erken saatlerden itibaren Sarıyer, Beykoz ve Şile bölgelerinde yoğun bir yağış görüldü. Meteorolojik uyarılara göre bu gece, sabah yağış olabilir. Gezegenimiz mevsim dengesinin dışına çıktı. Biz çevreyi kirletirsek, çevreye saygı göstermezsek gezegen yaşanmaz hale gelir. Vatandaşlarımızın meteorolojik gelişmelere dikkat etmesi, uyarılara hassasiyet göstermesi, mümkün mertebe toplu araçları kullanması tavsiye ediliyor. 'Nem oranı aniden soğuyarak buza dönüşüp dolu olabilir' deniyor. Bunları beraberce yaşamalıyız. Sadece idarecilerin tedbir alması yetmiyor. Her birey bu hassasiyeti gösterirse sıkıntısız bir dönemi geride bırakırız"

SU BİRİKME HARİTALARI OLUŞTURULUYOR



Yağışların ardından nerede, neler yapılması gerektiğinin tespiti için 'İstanbul'da su birikme haritaları' yapılması yönünde talimat verdiğini söyleyen Topbaş, “İstanbul'un ana arterleri ve meydanları başta olmak üzere 'su birikme haritaları çıkartın' dedim. Kameralarla tespit edin. Yağışta sular nerelerde birikiyor, tedbirleri alalım, ona göre çalışalım. Haritalar çıkartılacak, nerede su birikiyor, nerede yoğunluk oluşuyor" diye konuştu.



ENERJİ MÜZESİNE DÖNÜŞECEK



1892 yılında hizmete giren, 50 yıl Fransızlar tarafından işletilen Hasanpaşa Gazhanesi'ni 1931'de millileştirilmiş ve 1945'te de İETT'ye devredilmişti. 1993 yılında kapanarak o günden sonra kullanılmayan Hasanpaşa Gazhanesi Enerji Müzesi Ve Kültür Merkezi olarak kullanılacak. Restorasyon sonrasında enerji sistemleri müzesi ve bilgi tüneli, uluslararası sergi salonu, açık pazar yeri, atölye, 300 kişilik çok amaçlı gösteri salonu, çocuk bilgilendirme evi, 3 adet cep sineması, 40 kişilik 3d sinema ve fuaye alanı, kütüphane, seyir terası, restoran ve kafeterya ile 300 araç kapasiteli otopark yeri olacak.