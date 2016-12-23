Cloudflare

Son sinyal CIA ofisinden

Büyükelçi Karlov’un katili, 15 Temmuz darbe gecesi Diyarbakır’dan K. Irak’a gitti. Casusların cirit attığı Erbil’de 7 saat kaldıktan sonra Ankara’ya geldi. Telefonundan son sinyal, CIA ofisi yakınından alındı. Sonraki 7 saat karanlık! Sinyal alınmadı. Kiminle görüştüğü anlaşılamadı. 16 Temmuz’da ise Ankara’daydı.

Son sinyal CIA ofisinden
Eklenme: 23 Aralık 2016, 21:04
Bu haber 12.026 kez okundu

Rus istihbarat kaynakları, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u vuran Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ ve CIA bağlantıları çıktığını söyledi. Suikastçının şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullanan örgüt üyeleri ile sağladığı telefon irtibatı ve devre arkadaşlarının ifadeleri ele verdi. Katilin 6'sı kırmızı, 2'si turuncu kategoride yer alan ByLock kullanıcılarıyla görüştüğü tespit edildi.

BYLOCK BAĞLANTISI VAR

Katil Altıntaş'ın örgütün uyuyan hücrelerindeki suikast timinde yer aldığı, FETÖ'nün bu suikastçıyı El Nusra kılıfına büründürerek gizlediği belirlendi. Diğer taraftan, 18 kişiden oluşan Rus heyetin incelemelerinde ise ilginç bilgiler ortaya çıktı. TAKVİM'in Rus istihbaratında görevli bir korgeneralden aldığı bilgilere göre Rus uzmanlar, Altıntaş'ın telefonunda dört kademeli güvenlik koruması buldu. Dört şifreyi de çözen uzmanlar katilin geçmişe yönelik tüm hareketlerini adım adım tespit etti. Yapılan incelemelerde 15 Temmuz 2016 darbe girişimi günü Mert Altıntaş Diyarbakır'da görevliydi.

RUS İSTİHBARATI DEVREDE

FETÖ'den tutuklanan amiri Kahraman Sezer'den iki günlük izin aldı ve mesai saati sonunda 510 kilometre yol katederek Erbil'e gitti. İstihbarat kayıtlarına göre Altıntaş'tan en son Erbil'deki hükümet binası yakınlarında bulunan CIA ofisi civarında sinyal alındı. Sonraki 7 saat cep telefonundan sinyal çıkmadı. Bu süre içinde suikastçının tüm istihbarat servislerinin ofisi olan Erbil'de kimlerle görüştüğü tespit edilemedi. Altıntaş, 7 saat sonra tekrar cep telefonunu kullanmaya başladı ve Ankara'ya döndü.

CESEDİNİ ALAN OLMADI

Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş hakkında yeni bilgiler de ortaya çıktı. Kaldığı otele girerken spor kıyafetli olduğu tespit edilen Altıntaş'ın, takım elbiseyi de saldırıdan 3 gün önce satın aldığı belirlendi. Üzerinden 155 TL çıkan Altıntaş'ın, saldırıdan önce duş aldığı, kişisel temizlik yaptığı ve tıraş olduğu ve takım elbisesini ütüleyip otelden ayrıldığı anlaşıldı. Suikast sonrası çatışmada 70 kez silahını ateşlediği belirlenen Altıntaş'ın otopsi işlemleri tamamlanırken, cenazeyi teslim almak için kimsenin başvuruda bulunmadığı öğrenildi. Cenazenin sadece birinci derece akrabası olan yakınlarına teslim edilebileceği belirtildi. Altıntaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi ile akrabası olduğu öğrenilen 2 kişi, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

18 kişiden oluşan Rus heyeti, suikaste değer her ayrıntıyı inceledi. Büyükelçi'yi vuran Altıntaş'ın şifreleri ise cep telefonundan çıktı.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonuna ait HTS kayıtlarında kimlerle görüştüğü ortaya çıktı. Rus istihbaratı ise telefon sinyallerini geçmişe yönelik takip ederek katilin tüm adımlarını buldu..

 
Etiketlerciafetörus büyükelçiAndrey KarlovMevlüt Mert Altıntaş
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!
  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Basında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklamaBasında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklama

İlahiyatçı Yazar Nureddin Yıldız hakkında bazı basın yayın organlarında yer…

Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda…

Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)…

FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuşFETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş

Fetullah Gülen'in talimatıyla ABD Başkanı Barack Obama'nın akrabalarına Kenya'da bulunan…

AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybettiAK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Ankara'da AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut, uğradığı…

Kur'an kursu öğreticileri ve öğretici Olmak isteyenler dikkatKur'an kursu öğreticileri ve öğretici Olmak isteyenler dikkat

Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜSEM) tarafından…

"Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur""Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur"

Terörle mücadeleye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek cephede…

"Türkiye 100 yıllık kirli oyunu bozdu""Türkiye 100 yıllık kirli oyunu bozdu"

Türkiye'nin üzerinde oynanan 100 yıllık oyunu en açık şekilde Cumhurbaşkanı…

Büyükelçinin katili haberleşmeyi bakın nereden yapmış!Büyükelçinin katili haberleşmeyi bakın nereden yapmış!

Andrey Karlov suikasti faili Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili yeni…