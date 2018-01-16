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Son şampiyon tur atladı!

İlk maçı 1-0 kaybeden Trabzonspor, evinde Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

16 Ocak 2018 Salı 20:04
Son şampiyon tur atladı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Konyaspor'la 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Son şampiyon Konyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İlk maçı 1-0 kazanan yeşil beyazlılar ikinci maçta da rakibiyle 1-1 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.

Konyaspor'un golü Ömer Ali Şahiner'den gelirken Trabzonspor'un golü Rodallega'dan geldi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 20:04
  1. Trabzonspor
  2. Ziraat Türkiye Kupası
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