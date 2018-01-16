Son şampiyon tur atladı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Konyaspor'la 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Son şampiyon Konyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İlk maçı 1-0 kazanan yeşil beyazlılar ikinci maçta da rakibiyle 1-1 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.

Konyaspor'un golü Ömer Ali Şahiner'den gelirken Trabzonspor'un golü Rodallega'dan geldi.