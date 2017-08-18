Son nefesinde katilini söyledi

Torun bıçağıyla ölmüş. Yaşlı kadının kocası Bahattin Görmek polise, eşinin kendisine son nefesinde kendisini bıçaklayanın torunu olduğunu söyledi. Görmek'in ifadesiyle yakalanıp gözaltına alınan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Yıkılmaz Güney isimli 22 yaşındaki torun "Para vermedi ve bıçakladım. Daha sonrada paralarını alarak uyuşturucu aldım" dediği öğrenildi.

Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Sevim Görmek evinde bıçaklandı. Yaralı yaşlı kadının kocası Bahattin Görmek, saat 21.00 sıralarında geldiği evinde karısını evin salon girişinde kanlar içerisinde buldu. Evdeki havlularla kanını durdurmaya çalıştığı yaralı eşini aradığı sağlık ekipleriyle hastaneye kaldıran ancak kurtaramayan yaşlı adam,polise verdiği ifadede eşinin kendisine ölmeden önce kendisini bıçaklayan şahısın torunu Yıkılmaz G. olduğunu söylediğini ifade etti.

Bahattin Görmek'in ifadesiyle harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri görgü tanıklarının da ifadesini aldı. Yaşlı çiftin bir komşusu, 22 yaşındaki Yıkılmaz G.'nin anneannesinin evinden koşarak çıktığını söyledi. Yıkılmaz Güney Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı.

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen katil zanlısı Güney, polise verdiği ifadede uyuşturucu bağımlısı olduğunu ifade ederek, "Daha önce anneannemden para alırdım.Bu sefer istediğimde para vermedi.Bende bıçakladım.Daha sonra ise evdeki paralarını alarak kaçtım ve uyuşturucu aldım" dediği öğrenildi. 22 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı anneanne katili tutuklanarak cezaevine gönderildi.