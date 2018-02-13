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Kadın cinayetlerinin son kurbanı Gizem oldu

Kars’ta yaşayan Ruhşan E., sokak ortasında park halindeki otomobilde tartıştığı, boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi eşi Gizem E.’yi (19) av tüfeğiyle öldürürken kayınpederi Vilayet Çiftçi’yi de yaraladı.

13 Şubat 2018 Salı 08:18
Kadın cinayetlerinin son kurbanı Gizem oldu

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Arif Taşçı Caddesi, Vilayetler Birliği Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Ruhşan E., boşanma davası açan 1 çocuk annesi Gizem E. ile kayınpederi Vilayet Çiftçi’nin 36 FF 299 plakalı otomobilinde konuşurken aralarında tartışma çıktı. Park halindeki otomobildeki tartışma sırasında, Ruhşan E. yanında bulunan av tüfeği ile eşine ve kayınpederine ateş etmeye başladı. Eşini ve kayınpederini yaralayan Ruhşan E., av tüfeğini sokağa atarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve kızını ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralılardan Gizem E., yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı, babası ise ameliyata alındı.

Polis, olayın meydana geldiği bölgeyi güvenlik şeridine alarak inceleme başlattı. Cinayetin işlendiği av tüfeği, sokak ortasında bulundu. Eşini öldürüp, kayınpederini yaralayan Ruhşan E. ise Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 08:18
  1. Kars
  2. gizem

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