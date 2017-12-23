Son kripto temizleninceye kadar mücadeleye devam

İl emniyet müdürlüklerinde görevli personelden, adli personele kadar FETÖ ile ilişkisi bulunduğu ihbarı, şikayeti veya istihbaratı alınan personel hakkında müfettişler bizzat Ankara’dan görevlendirilerek gittikleri illerde araştırmalar yaparak rapor hazırlıyorlar. Üst düzey bir müfettiş AKİT’e yaptığı açıklamada, “Son kripto personel temizlenene kadar inceleme ve soruşturmalar devam edecek” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün devletin en önemli kadrolarına sızdırdığı kripto elemanlarının, kendilerini gizlemek için, suçu günahı olmayanlara iftira atmalarını önlemek için müfettişler çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü Müfettişleri, Adalet Bakanlığı Müfettişleri de gece gündüz mesai yaparak kurumlarda sızmış FETÖ’cüleri mercek altına alıyor.



Personel arasında kendini gizlemek için, başka bir personele çamur atmak, husumeti bulunan personele iftira atmak gibi haksızlıkları önlemek için çalışmalar yapan müfettişler Türkiye genelindeki soruşturmaları tek tek en ince ayrıntısına kadar araştırarak rapor hazırlıyorlar.

Üst düzey bir müfettiş, konuyla ilgili olarak AKİT’e yaptığı değerlendirmede, “Her kurumda olduğu gibi soruşturma ve kovuşturma aşamasına sızmış, bu terör örgütünün hastalıklı yapısı bulunabiliyor. Bunlardan kurumlar tarafından bilinenler için anında gereği yapıldı. Kurum tarafından tanınanlar kanlı darbe girişimi ve öncesindeki kumpas darbeleri sonrasında hemen görevlerden el çektirilerek gerekli adli tahkikatları tamamlandı ve hapsedildi. Bunlardan bir kısmı itirafçı dahi oldular. Verdikleri ifadeler doğrultusunda birçok hücre çökertildi” diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar sonucu kendi kurumundan 15 bine yaklaşan rütbeli rütbesiz personelin görevinden el çektirildiğini belirten emniyet müfettişi, “Mücadele devam ediyor. 16 Temmuz sabahında başlatılan mücadele, son kripto kanser hücresi FETÖ’cü ortaya çıkartılana kadar da devam edecek” dedi.



İFTİRALARA İZİN VERİLMEYECEK



Fetullahçı terör örgütü ile yapılan mücadelede hedef saptırmak için yanlış yönlendirmelerin olduğunu belirten müfettiş, “Bizim görevimiz haklı ile haksızı ayıklamak. Gelen ihbar, şikayet ve istihbarat en ince ayrıntısına kadar mutlak surette inceleniyor. Yapılan soruşturma sonucunda FETÖ ile ilgisi, ilişkisi bulunan personelle ilgili gereği yapılıyor. Ancak hiçbir alakası olamadan yapılan iftira varsa bu defa çamur atanla ilgili gerekli adli işlemler başlatılıyor. İftira atanlar, ‘İftira suçundan’ hakim karşısına çıkartılıyor” diye konuştu.

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA