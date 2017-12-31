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Son kralın peşine düştü!

Galatasaray’da Fatih Terim, devre arası transferinde ikinci takviye için de forvet hattını belirledi.

31 Aralık 2017 Pazar 15:26
Son kralın peşine düştü!

Gazete Habertürk'ün haberine göre 64 yaşındaki hocanın gönlündeki ismin ise geçen sezon Alanyaspor’da gol krallığı yaşayan, bu sezon ise çıktığı 14 maçta 10 gol atan Brezilyalı usta Vagner Love olduğu ortaya çıktı.

HÜCUMUN SOLUNDA OYNAMASI AVANTAJ

33 yaşındaki yıldızın hem forvet, hem de sol kanatta oynayabilmesi nedeniyle, Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis ile iyi bir ikili olabileceğini düşünen Terim’in, Love’un transferi için girişimde bulunulmasını istediği öğrenildi.

Kulübüyle sözleşmesini opsiyonlu olarak 2020 yılına kadar uzatan Brezilyalı golcü için uygun bir bonservis bedelini gözden çıkaran Sarı-Kırmızılılar, Alanyaspor kulübüne takas oyuncu da önerip bu transferi bitirmeyi planlıyor.

Vagner Love için bugüne kadar toplam 30 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Aytemiz Alanyaspor 500 bin Euro karşılığında Sambacı’yı almıştı.

Brezilyalı oyuncu, kariyerinde 446 maçta 228 gol, 82 asistlik performansıyla toplam 310 gole direkt katkı sağladı

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 15:26
  1. Alanyaspor
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