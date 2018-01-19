Son karneyi vererek mesleğini noktaladı

Tekirdağ 50. Yıl Orta Okulu'nda görev yapan ve 40 yıldır çocukları geleceğe hazırlayan Şükriye Günaydın, öğrencilerine son karneyi vererek çok sevdiği mesleğine veda etti. Süleymanpaşa ilçesindeki okulunda öğrencilerine son karnelerini veren 63 yaşındaki Günaydın, karne gününde hüznü ve sevinci bir arada yaşadı.

Öğrencilerini eğitmenin ve onlara karnelerini vermenin mutluluğunu yaşayan Günaydın, emekli olmanın hüznüyle öğrencilerine son bir kez sarıldı.

Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıllık meslek hayatı boyunca çok sayıda başarılı, saygılı çocuk yetiştirdiğini söyledi.

"Son karne olduğu için burukluk var"

Son derse katılan ve öğrencilerinin başarı dolu karnelerini dağıtan Günaydın, tarifi inanılmaz bir burukluk yaşadığını belirtti.

Öğrencilerine son kez seslenen Günaydın, şunları söyledi:

"Emeklilik yaşım geldi, okuldan ve siz öğrencilerimden ayrı kalacağım için üzgünüm. Öğrencilerimi çok seviyorum ve ayrılmak benim için çok zor gerçekten. Ama 40 yıl çalıştıktan sonra artık ayrılmak zorundayım. Bundan sonraki yaşantınızda hepinize başarılar diliyorum. Son karnemi dağıtacağım için çok heyecanlıyım çok mutluyum. Bir de son karne olduğu için burukluk var."

Günaydın, öğrencileri için sadece öğretmen olmadığını belirterek, öğrencilerle her zaman arkadaş olmaya çalıştığını, onlara kendi evladı gibi davrandığını aktardı.

Okul müdürü Hulusi Tatar da Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yapan Günaydın'ın 40 yıllık meslek hayatı boyunca öğrencilerine çok şey kattığını dile getirdi.

Tatar, Şükriye öğretmenin 40 yıllık emeğinin ve çabalarının bugün sonuna geldiğini ifade ederek, "Şükriye hocamız her zaman ilk günkü heyecanla çalıştı. Bugün de son kez karnelerinizi dağıtacak. Hocamızın çalışmalarından çok memnunduk ve kendisinden çok güzel ayrılacağız. Bundan sonra da başarılı bir şekilde hayatına devam edeceğini düşünüyorum. Bizlere ve okulumuza verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Şükriye öğretmen karneleri dağıttıktan sonra öğrencilerine sarılarak veda etti.